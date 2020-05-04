Минздрав снял запрет на плановые операции на время карантина
2020-05-04 10:38:49
"Карантин уже длится около 50 дней и у нас уже действительно есть необходимость проведения плановых операций", – говорит министр Максим Степанов
Кабмин разрешил во время карантина проводить плановые операции. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам Степанова, каждый понедельник правительство собирается на совещания и сегодня такое совещание тоже имело место. Министр на нем инициировал внеочередное заседание Кабмина с одним вопросом – разрешить операции.
"Карантин уже длится около 50 дней и у нас уже действительно есть необходимость проведения плановых операций. Это я ощутил во время поездки в Черкасскую область 1 мая, когда общался со специалистами на местах", – сказал он.
Кабмин поддержал предложение Степанова и внес изменения в постановление №211. "Думаю, уже завтра у нас в стране разрешат проводить плановые операции и госпитализации", – говорит министр.
Также он добавил, что госпитализации для проведения операций будут возможны только после прохождения пациентами ПЦР-тестирования на коронавирус.
"Таким образом, риск инфицирования наших медиков мы снизим до нуля", – добавил Степанов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- На днях премьер Денис Шмыгаль представил план выхода из карантина и сказал, что его разные этапы могут начаться одновременно.
- А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях.
- По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.
- 3 мая главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве уже готовят документ по смягчению карантина с перечнем правил работы для салонов красоты, хозяйственных магазинов и кафе.