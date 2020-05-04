Минздрав снял запрет на плановые операции на время карантина

"Карантин уже длится около 50 дней и у нас уже действительно есть необходимость проведения плановых операций", – говорит министр Максим Степанов

Кабмин разрешил во время карантина проводить плановые операции. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, каждый понедельник правительство собирается на совещания и сегодня такое совещание тоже имело место. Министр на нем инициировал внеочередное заседание Кабмина с одним вопросом – разрешить операции.

"Карантин уже длится около 50 дней и у нас уже действительно есть необходимость проведения плановых операций. Это я ощутил во время поездки в Черкасскую область 1 мая, когда общался со специалистами на местах", – сказал он.

Кабмин поддержал предложение Степанова и внес изменения в постановление №211. "Думаю, уже завтра у нас в стране разрешат проводить плановые операции и госпитализации", – говорит министр.

Также он добавил, что госпитализации для проведения операций будут возможны только после прохождения пациентами ПЦР-тестирования на коронавирус.

"Таким образом, риск инфицирования наших медиков мы снизим до нуля", – добавил Степанов.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.