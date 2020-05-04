Били кулаками и ногами: киевский журналист Денис Ялухин заявил, что его избили полицейские

Шеф-редактор новостей издания delo.ua Денис Ялухин сообщил, что конфликт не имеет отношения к его журналистской деятельности

Денис Ялухин, шеф-редактор новостей издания Delo, написал в Facebook пост в котором утверждает, что его избили полицейские. Причем конфликт не связан с его журналистской деятельностью.

В комментариях изданию Delo он отметил, что конфликт возник из-за спора с бывшей женой о возможности свиданий с ребенком. Суд признал право журналиста на свидания, но бывшая жена по словам Ялухина продолжает препятствовать этому.

"Я разведен уже давно. У меня есть дочь. Моя бывшая жена не дает мне видеться с ребенком. За годы я уже миллион раз предлагал прийти к соглашению, но без толку. Я выиграл все суды. Против бывшей жены возбуждено несколько исполнительных производств, уголовное производство за неисполнение решения суда. В субботу, 2 мая, я в очередной раз приехал к 10 утра, чтобы попытаться увидеть дочь, но бывшая жена под запись отказалась снова отпустить ребенка. Я вызвал полицию, поскольку это уголовное преступление (статья 382 УК)", — рассказал Ялухин.

Полицейские пообщались с бывшей женой журналиста, а когда он позвал дочь, стоя на лестничной клетке, то ему сначала запретили это делать, а когда он объяснил, что ничего не нарушает, то якобы накинулись на него и начали избивать.

"Два молодых полицейских, Александр Рудый и Максим Небелюк, упивались своей безнаказанностью. Били кулаками и ногами, по голове, по корпусу, под дых. Я же не сопротивлялся", - отметил журналист. Причина – якобы неподчинение приказам полицейских, но Ялухин отрицает это.

Следы от наручников и синяки на теле Дениса Ялухина

Ялухин говорит, что агрессия полицейских резко возросла, когда они узнали о том, что он журналист.

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"Я всегда был противником журналистским привилегий, закон должен одинаково защищать каждого вне зависимости от профессии и защищать хорошо. О том что я журналист им сказала бывшая жена и их градус их агрессии резко повысился. При этом они приговаривали, что сейчас не 2015-й год", - сказал Ялухин.

Журналист предполагает, что такое могло произойти из-за того, что полицейские изначально имели в отношении него предубеждение.

"Во-первых, за несколько лет я подал уже десятки заявлений в полицию: сначала на неисполнение решения органов опеки, а потом — на неисполнение решения суда. В четверг прошлой недели, я подал жалобу на полицейских за то, что они "мариновали" меня без малого два часа и не реагировали на мои звонки. Я определенно мешаю им спокойно жить. Они часто называют неисполнение решения суда "гражданско-правовыми отношениями" и все время пытаются отмахнуться от меня, как от назойливой мухи. Допускаю, что меня решили просто "проучить", — отметил Денис Ялухин.

По словам журналиста, в участке полицейские периодически выключали нагрудные камеры и отказались снять с него наручники, чтобы дать возможность позвонить адвокату.

"Один инспектор имеет право задержать на три часа. То есть вдвоем мы можем задержать на шесть часов. А в наручниках - два часа. И то! Снимем и снова наденем", - попугивали меня эти деятели. Даже когда я предупредил "стражей закона", что у меня диабет и травмы от стянутых наручников могут быть слишком серьезны, они и нескрываемым удовольствием сказали мне, что они не врачи", - отметил Ялухин.

"На просьбу "расковать" (да, я так им сказал) они мне сказали, что "подковы отменили". Пришлось в прямом значении слова проявить изворотливость. И да, мне удалось записать наш разговор", - рассказал Ялухин.

Журналиста отпустили через три часа после задержания.

Медицинское заключение, выданное Денису Ялухину врачом

По его словам, медики установили у него сотрясение мозга и ему до сих пор сложно читать и писать. Он добавил, что намерен добиваться привлечения полицейских к ответственности. А записи, которые ему удалось сделать, Ялухин пообещал обнародовать после того, как посоветуется со своим адвокатом.

Пока же на сайте издания опубликовали выдержки из расшифроквки аудио, записанного журанлистом:

Александр Рудый (на просьбу показать удостоверение через 40 минут после того, как надели наручники): "Ты б***ь что думаешь, мне впадло тебе что-то показать или шо? На, читай, чудище!".

Максим Небелюк: "Попривыкали, что в 2015 году было, когда лояльно до этого всего относились".

Александр Рудый (на просьбу дать ручку подписать протокол): "Вот как так? Вроде вы и нарушитель. А вам ручку — дай, листочек — дай. Бутерброд может с маслом дать?".

Денис Ялухин: "Мне не ручка нужна, чтобы подписать протокол".

Александр Рудый: "А мне зарплата нужна больше".

"Я не хочу решать через прессу свои семейные проблемы, но нельзя позволить полицейским безнаказанно бить людей. Ты же перед ними просто беспомощен – тебя избивают взрослые вооруженные люди, а та не можешь никак ответить", - резюмировал журналист.

В Нацполиции Киева инцидент пока никак не комментируют. На сайте никаких сообщений о задержании журналиста нет.

Как ранее писал Фокус:

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело из-за нападения полицейского на журналиста интернет-издания hromadske Богдана Кутепова. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса – "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождались насилием".