В супермаркет привезли социальный хлеб

Киевский районный суд Полтавы оштрафовал менеджера супермаркета АТБ, которая допустила скопление людей в магазине. Судья назначила ей штраф в 34 тыс. гривен.

Об этом сообщает местное издание Полтавщина.

Так, согласно Единому государственному реестру судебных решений, 17 апреля в магазине АТБ по ул. Великотеривской, 39а менеджер Оксана Л. нарушила правила карантина и допустила скопление людей в торговом зале.

На судебное заседание женщина не явилась, а в письменных объяснениях указала, что в тот день в супермаркет привезли социальный хлеб. Это послужило причиной того, что в торговом зале собралось много посетителей.

Факт скопления также был подтвержден видеозаписью с камер наблюдения в магазине.

Суд признал женщину виновной в нарушении правил карантина и оштрафовал на 34 тыс. грн. Судья также постановила взыскать с обвиняемой судебный сбор – 420 грн.

Как ранее сообщал Фокус:

В Сумах оштрафовали мужчину за нарушение правил карантина на 17 тысяч гривен. Местный житель зашел в продуктовый магазин "АТБ" без маски.