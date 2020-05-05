Менеджер АТБ в Полтаве заплатит штраф в 34 тыс. гривен за столпотворение в супермаркете

2020-05-05 19:47:00

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В супермаркет привезли социальный хлеб

Киевский районный суд Полтавы оштрафовал менеджера супермаркета АТБ, которая допустила скопление людей в магазине. Судья назначила ей штраф в 34 тыс. гривен. 

Об этом сообщает местное издание Полтавщина.

Так, согласно Единому государственному реестру судебных решений, 17 апреля в магазине АТБ по ул. Великотеривской, 39а менеджер Оксана Л. нарушила правила карантина и допустила скопление людей в торговом зале.

На судебное заседание женщина не явилась, а в письменных объяснениях указала, что в тот день в супермаркет привезли социальный хлеб. Это послужило причиной того, что в торговом зале собралось много посетителей.

Факт скопления также был подтвержден видеозаписью с камер наблюдения в магазине. 

Суд признал женщину виновной в нарушении правил карантина и оштрафовал на 34 тыс. грн. Судья также постановила взыскать с обвиняемой судебный сбор  – 420 грн. 

Как ранее сообщал Фокус:

  • Днепровского священника УПЦ МП, который провел службу на Вербное воскресенье при участии множества людей, оштрафовали на 17 тыс. грн.
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