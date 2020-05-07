Двое полицейских и сотрудник СБУ похищали людей ради выкупа в Киеве, – прокуратура

В преступную группу входило пять человек. "Правоохранители" получали "наводку" и, пользуясь своими возможностями, следили за жертвами, а затем похищали их

Вчера, 6 мая, в Киеве правоохранители задержали участников группировки, которая похищала людей и требовала за них выкуп. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В целом в группировке было пять человек, среди них – двое сотрудников Нацполиции и один сотрудник СБУ.

Сначала двое злоумышленников находили жертв, а затем передавали информацию о них другим участникам группы. Те же, пользуясь своими профессиональными навыками и возможностями, отслеживали жертв, изучали их способ жизни и похищали их.

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Непосредственно после похищения злоумышленники представлялись полицейскими и требовали у жертв отдать все их деньги. Предварительно, злоумышленники завладели таким образом средствами в сумме $175 тыс.

Во время обысков по месту жительства членов банды, полиция изъяла деньги, мобильные телефоны, номерные знаки (использовались во время слежки за жертвами), оружие и патроны, черновые записи, средства обездвижения и наркотики.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал Фокус:

По словам главы МВД Арсена Авакова, в Украине действуют от 80 до 100 "воров в законе", на которых базируется целый ряд преступных сообществ.