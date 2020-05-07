Двое полицейских и сотрудник СБУ похищали людей ради выкупа в Киеве, – прокуратура

2020-05-07 09:55:20

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В преступную группу входило пять человек. "Правоохранители" получали "наводку" и, пользуясь своими возможностями, следили за жертвами, а затем похищали их

Вчера, 6 мая, в Киеве правоохранители задержали участников группировки, которая похищала людей и требовала за них выкуп. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В целом в группировке было пять человек, среди них – двое сотрудников Нацполиции и один сотрудник СБУ.

Сначала двое злоумышленников находили жертв, а затем передавали информацию о них другим участникам группы. Те же, пользуясь своими профессиональными навыками и возможностями, отслеживали жертв, изучали их способ жизни и похищали их.

Непосредственно после похищения злоумышленники представлялись полицейскими и требовали у жертв отдать все их деньги. Предварительно, злоумышленники завладели таким образом средствами в сумме $175 тыс. 

похищение людей, задержание, банда, полиция, сбу

похищение людей, задержание, банда, полиция, сбу

похищение людей, задержание, банда, полиция, сбу

Во время обысков по месту жительства членов банды, полиция изъяла деньги, мобильные телефоны, номерные знаки (использовались во время слежки за жертвами), оружие и патроны, черновые записи, средства обездвижения и наркотики.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. 

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