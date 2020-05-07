До 1500 грн в сутки. В Подольске пациентам приходится самим покупать лекарства от Covid-19

Главврач винит во всем одну из медсестер. По его словам, медсестра брала плату за препарат, который есть в наличии у больницы

Пациенты больницы в Подольске Одесской области жалуются, что лекарства от Covid-19 приходится покупать за своей счет, хотя они должны быть бесплатными.

Об этом сообщает Думская.

"Пришла врач, говорит: давайте, мол, деньги, мы пойдем купим антибиотики, потому что нет денег. Я спросила, сколько нужно. Оказалось, что гривен 800. У меня было 650, я отдала. Они принесли нам препаратов на 500 грн. Потом снова зашла врач и сказала, что финансирования нет. Остались деньги только на зарплату медикам", – сказала пациентка Надежда Мельниченко.

По ее словам, ежедневно пациенты тратят до 1500 гривен на лекарства.

Пациентка Надежда Бузовская, которая находится в больнице с 25 апреля рассказывает, что ее и дочь перевели в детское отделение, но там нет кислорода. В инфекционном же, где они лежали до этого, ни тепла, ни горячей воды. К медикам у женщины претензий нет: они самоотверженно борются с инфекцией и буквально валятся с ног от усталости.

"Медикаменты закончились. Сначала хоть часть бесплатно давали, а теперь приходится все покупать. Некоторые болеют целыми семьями. Я с дочерью в больнице, зять с тремя внуками дома колются, и температура не падает. Деньги закончились давно, и одолженные тоже. У людей нет денег, почему закрыли финансирование? Нам что вымирать всем?", – сказала Надежда. В ее семье первым заболел муж, который работает в локомотивном депо. Из 600 работников ремонтного цеха коронавирус нашли уже у шестерых, и цех закрыли на карантин.

Главврач больницы Александр Жуковский прокомментировал жалобы пациентов городской больницы.

"Когда заканчивается у нас, мы просим больных докупить, чтобы продолжить курс. Так, 6 мая у нас в больнице закончился левофлоксацин, и хотя есть аналог, мы попросили пациентку приобрести именно его, чтобы продолжить лечение данным препаратом", – сказал главврач.

Он говорит, что у многих пациентов, кроме COVID-19, есть и другие заболевания, и им нужны препараты, которые отсутствуют в протоколе лечения – их тоже нужно покупать за свой счет.

"Что касается компьютерной томограммы, то ее оплачивают из городского бюджета только жителям Подольска. Поймите, мы делаем все возможное, чтобы пациенты выздоравливали", – говорит Жуковский.

Кроме того, главврач винит во всем одну из медсестер. По его словам, медсестра брала плату за препарат, который есть в наличии у больницы. Он пообещал, что она вернет деньги.

Вице-губернатор области Виталий Свичинский ранее заявлял, что ситуация под контролем и есть "положительные моменты".

"В Подольске 90 процентов (может, больше) людей, в масках… Городская больница обеспечена средствами индивидуальной защиты, мэр пообещал в ближайшее время выделить дополнительную материальную помощь врачам, которые задействованы в процессе борьбы с коронавирусом", – говорил Свичинский.

При этом, министр здравоохранения Украины Максим Степанов неоднократно заявлял, что больные в среднем или тяжелом состоянии будут обеспечены бесплатным лечением от коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

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