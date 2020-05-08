Зеленский на границе с Россией почтил память погибших во Второй мировой войне

Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный погибшим во время ВМВ. Памятный день установлен указом пятого президента Петра Порошенко от 24 марта 2015 года

Президент Владимир Зеленский прибыл в пгт Меловое (Луганская область), которое разделяет граница Украины и РФ и почтил память погибших во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

В Меловом президент посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям".

Зеленский возложил цветы к Вечному огню, а также установил лампадки у скульптуры слодата с освобожденной из плена женщины.

Недалеко от Мелового – село Пивневка. У Зеленского говорят, что именно оно стало первым пунктом, в котором в декабре 1942 года началось "изгнание немецких оккупантов из украинской земли".

Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный тем, кто погиб во время Второй мировой войны. Памятный день установлен указом пятого президента Петра Порошенко от 24 марта 2015 года.

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