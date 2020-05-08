Активность антитабачной организации «Життя» носит однобокий характер, что приводит к ущербу экономике - СМИ

Недавнее интервью исполнительного директора антитабачной ОО «Життя» Лилии Олефир создает впечатление, что главные борцы с табачной отраслью в стране все ближе к тому, чтобы скатиться в паранойю, поскольку считают, что тот, кто не поддерживает их методы в борьбе с курением, тот или сам лоббист, или куплен лоббистами табачных компаний. При том, что к методам и эффективности борьбы с курением со стороны общественных активистов остается много вопросов. Об этом пишет «Апостроф»

“Интервью представительницы ОО "Життя" посвящено табачному лобби в коридорах власти. Мол, всему виной чиновники и депутаты, которые берут деньги у табачных производителей и тормозят полезные инициативы общественных активистов. В то же время, даже сама госпожа Олефир признает, что "еще ни одного депутата не поймали на взятке от производителей сигарет", - отмечает издание.

Читайте также: Кабмин приравнял электронные сигареты к обычным

Среди тех, кто якобы лоббирует табачную отрасль, Олефир назвала лишь бывшую главу Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нину Южанину. “Життя” считает, что именно благодаря ее усилиям так и не были проголосованы антитабачные законопроекты №2820 и №4030а", которые существенно и без переходного периода ограничивают производство и торговлю табачными изделиями, в частности, вводят немедленный запрет на видимую выкладку сигарет на витринах магазинов. При этом, считает “Апостроф”, эти проекты были признаны Главным научно-экспертным управлением Верховной Рады опасными для экономики без очевидного эффекта для снижения уровня курения в Украине.

Кроме того, “Життя” считает своим главным достижением утверждение плана повышения акцизов до 2025 года. Однако это решение было принято именно во времена Южаниной.

“И в какой момент тогда состоялся акт лоббизма?.. Так может дело все же в качестве законодательных предложений и мер, а не в черно-белой картине мира, где во всем виноваты лоббисты и прочие враги?”- задается вопросом “Апостроф”.

Как ранее сообщал Фокус: