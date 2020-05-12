В Кривом Роге отстранили от должности главврача больницы за выписку 15 пациентов с COVID-19

Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице

В Кривом Роге от занимаемой должности отстранен главный врач 4-й горбольницы за самовольную выписку 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Криворожского горсовета Константин Мурашко, проинформировала пресс-служба горсовета в Facebook.

"Главврач 4-й горбольницы за самовольную выписку пятнадцати пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 отстранен от занимаемой должности. Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одну пациентку в настоящее время туда перевели", – отметил Мурашко.

По его словам, с 29 апреля в здании больницы на самоизоляции находились 21 пациент и 6 медработников учреждения, которые контактировали с больной женщиной. У них были взяты и направлены на исследование тесты, по результатам которых 5 человек были переведены на лечение в инфекционную больницу, а один человек – в 7-ю больницу. Остальные 15 были выписаны врачом на амбулаторное лечение, несмотря на то, что ПЦР-тесты подтвердили у них COVID-19.

Начальник управления здравоохранения Криворожского горсовета подчеркнул, что в это время сама больница и медперсонал были обеспечены средствами индивидуальной защиты, было передано свыше 12 тыс. масок, 31 респиратор повышенного класса защиты, 134 защитных костюма, 5 тыс. перчаток, 51 щиток, а также дезинфицирующие средства и антисептики – в полном объеме, с созданием резерва.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уволил директора Житомирского лабораторного центра из-за срыва тестирования на COVID-19.