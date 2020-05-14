В Кривом Роге умерли двое выписанных главврачем больницы пациентов с COVID-19

В Днепропетровской ОГА говорят, что пока рано говорить о вине главврача, ведь она хотела уберечь других пациентов от лишних контактов

В Кривом Роге главврач больницы №4 выписала домой 15 пациентов с COVID-19. Двое из них умерли. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на ответ Днепропетровской ОГА.

Сейчас в больнице работает комиссия, которая изучает действия ее руководства и даст им оценку.

Ситуацию прокомментировал глава Днепропетровской ОГА Святослав Олейник. Он привел в пример Италию, где у умершей в терапевтическом отделении женщины только после смерти диагностировали коронавирус.

"По цепочке начали определять контактных лиц. Оказалось, что контакт произошел между врачами и пациентами. К сожалению, это классическая ситуация для болезни, которая протекает бессимптомно", – говорит Олейник.

Также он прокомментировал действия главврача, назвав их "спорными" и отметив, что пока еще нельзя говорить о ее вине.

"Нельзя однозначно сказать, что она виновата. Она приняла решение отправить на самоизоляцию людей, которые, вероятно, были контактными, а то, что у них начали стремительно развиваться симптомы, так давайте не забывать, что мы говорим о малоизученной болезни", – сказал он.

"Отправляя на самоизоляцию людей, она, очевидно, руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. В этих действиях есть логика", – добавил Олейник.

Начальник управления здравоохранения Криворожского горсовета Константин Мурашко ранее рассказывал, что с 29 апреля в здании больницы на самоизоляции находились 21 пациент и 6 медработников учреждения, которые контактировали с больной женщиной.

Все они сдали тесты на коронавирус. В итоге – 5 человек перевели на лечение в инфекционную больницу, еще одного пациента – в 7-ю больницу. 15 человек отправили домой на самоизоляцию, хотя у них были положительные ПЦР-тесты.

Главврач больницы №4 сейчас отстранена от работы.

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