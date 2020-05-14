Губернатор Одесской области извинился за свое "эмоциональное поведение" перед журналистами

Куцый показал журналистам те самые 85 карет скорой помощи, о которых хотела узнать журналистка

Губернатор Одесской области Максим Куцый извинился перед журналистами за то, что пытался выгнать их с помощью Нацгвардии.

Об этом сообщает "Думская".

"Я не давал разрешения на видеофиксацию. Изначально я пригласил журналистов в кабинет, чтобы обсудить положение дел вокруг эпидемии коронавируса. После этого начались провокационные вопросы. Я всегда открыт и готов к конструктивному диалогу. Еще раз хотел бы извиниться за свое эмоциональное поведение. Но это касается только тех случаев, когда информацией спекулируют… Мой кабинет, действительно, является режимным объектом и охраняется Нацгвардией, поскольку кабинет главы ОГА является местом с высоким уровнем защиты информации", – сказал Куцый.

Напомним, на видео Куцый отказывается говорить с журналисткой, заявил, что она задает "провокационные вопросы", попросил удалить запись и после вызвал охраняющих здание нацгвардейцев.

Сама журналистка инцидент никак не комментировала, но видео начали массово распространять по анонимным Telegram-каналам.

Сегодня Куцый показал журналистам те самые 85 карет скорой помощи класса Б.

По его словам, машины Ford Transit будут переданы центру экстренной медицины до вторника, но только в том случае, если им оформят госномера. По его словам, автомобили полностью укомплектованы.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что за задержку надбавок в 300% медикам, которые лечат больных коронавирусом, уволен заместитель главы Одесской облгосадминистрации Виталий Свичинский.

В этом году Одесса планирует стать "100% туристическим центром Украины" и принять 4-5 млн туристов. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый.