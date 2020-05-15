Вонь и белая пена. Киевляне сообщают о сливе отходов в Днепр в районе Русановских садов

Киевляне уже не первый год жалуются на сливы отходов в Днепр в этом районе

15 мая в районе Русановских садов в Киеве произошел очередной слив токсических отходов в Днепр. Об этом сообщил редакции читатель Фокуса.

"Посмотрите какой выброс химии, какой-то пены в Днепр. Весь Днепр покрыт пеной. Кто-то слил какую-то химию. Ужасная вонь", - говорит очевидец на видео.

На месте слива видно, что часть реки покрылась белой пеной и резко изменила цвет, в то время как в незатронутой отходами части вода остается практически абсолютно чистой.

Отметим, что киевляне уже не первый год жалуются на сливы отходов в Днепр в районе Русановских садов, в результате чего вода в реке периодически становится зеленого цвета, а возле берегов и пляжей видны следы химического и механического загрязнения.

Как ранее сообщал Фокус:

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