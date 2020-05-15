Массовое тестирование на антитела к коронавирусу могут начать уже на следующей неделе, – МОЗ

Ранее главный санврач Ляшко говорил, что отечественные ИФА-тесты только проходят испытания, но в теории украинская лабораторная сеть сможет проводить миллион тестов в сутки

Минздрав готовится утвердить алгоритм массового тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом президенту Владимиру Зеленскому на совещании доложил глава Минздрава Максим Степанов.

По словам Степанова, если все пойдет по намеченному плану, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе.

24 апреля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Украина может стать пятой страной в мире, в которой запустят массовую диагностику на антитела к коронавирусу – ИФА-тестирование.

По его словам ПРЦ-тесты, не дают представления о наличии иммунитета к COVID-19. Дя этих целей применяется как раз ИФА-тестирование, которое уже практикуют в Германии, США и Нидерландах.

Ляшко также добавил, что отечественные ИФА-тесты только проходят испытания, но в теории украинская лабораторная сеть сможет проводить миллион тестов в сутки.

На совещании у Зеленского министр здравоохранения Степанов также рассказал о ситуации с зарплатами врачам. По его словам, уже 12 областей полностью выплатили мартовские надбавки медикам, которые лечат больных коронавирусом.

"Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель. В частности, Черновицкий областной центр экстренной медпомощи уже получил на это 19 млн грн", – говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что будет держать вопрос выплаты надбавок под личным контролем.

Как ранее сообщал Фокус:

Одна из стран, в которой уже проводят тестирование на антитела – Нидерланды. Согласно местным исследованиям, у 3% местного населения уже выработались антитела к коронавирусу.