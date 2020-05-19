Шмыгаль назвал дату, когда будет открыто метро

Кроме того, будет разрешена работа пригородного транспорта

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что открыть метрополитен в Киеве, Днепре и Харькове планируют уже 25 мая. Но если позволит эпидемическая ситуация.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

"Действие карантина будет продолжено, но мы переходим, как и обещали, к адаптивному карантину, поэтому с 22 числа уже будет принят ряд смягчений. Мы позволим движение городского и пригородного транспорта. Позволим проведения спортивных соревнований", – сказал Шмыгаль.

Работать смогут и отели – без работы ресторанов и бассейнов.

"С 25 числа - мы берем еще время на техническую подготовку – правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где позволит эпидемиологическая ситуация. Здесь уже будем работать с местными властями", – добавил Шмыгаль.

Как ранее сообщал Фокус: