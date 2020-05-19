Унылый урок истории. В соцсетях обсуждают скандальное интервью Гиркина Гордону

Интервью Гордона с серийным военным преступником Гиркиными (Стрелковым), активно участвовавшим в раздувании военного конфликта на востоке Украины, ожидаемо вызвало сильный резонанс. В соцсетях пытаются выяснить, какие цели преследовал украинский журналист, общаясь с кадровым сотрудником ФСБ, и зачем последнему понадобилось в очередной раз доказывать свою оппозиционность Путину и выставлять себя унылым неудачником, единолично виновным в начале кровавого конфликта

18 мая в 18:00 было опубликовано интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемым министром обороны "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым). Длилось оно почти четыре часа и вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Интервью с Гиркиным вышло вскоре после интервью с Натальей Поклонской, бывшим "прокурором" оккупированного Крыма. Во время онлайн-беседы речь шла о военном конфликте на Донбассе, сбитом малазийском Боинге, о президенте РФ Владимире Путине, его бывшем помощнике Владиславе Суркове и о суде в Гааге.

В интервью Гордону Стрелков сказал, что ему "пришлось" создать на оккупированном Донбассе военный трибунал, который выносил смертные приговоры украинцам. Он взял на себя ответственность за убийства 19-летнего студента КПИ Юрия Поправко, 25-летнего жителя Стрыя Юрия Дяковского и депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака. "Эти люди были расстреляны по моему приказу. Живым им никто живот не вспорол. Нет, не жалею, что их расстреляли. Они были врагами и прибыли с диверсионной целью с оружием и взрывчаткой", – сказал он.

Также боевик заявил, что не исключает своего попадания в суд в Гааге. "Возможно, что мне упадет на голову кирпич, как только я выйду после этого интервью. Или я где-нибудь попью чайку и после этого скоропостижно умру. Возможно все, просто все. В том числе попадание в Гаагу", – сказал Стрелков.

Сам Дмитрий Гордон пояснил, что решил взять интервью у Гиркина, поскольку считает его символом и одним из главных действующих лиц российской агрессии на Донбассе.

"Я хочу, чтобы люди во всем мире посмотрели это интервью и увидели, как путинская Россия, поставив перед собой цель захватить часть Украины, пришла к нам с огнем и мечом. Игорь Гиркин – безусловно, историческая фигура, и его ответы на мои вопросы – это не просто свидетельские показания, это история. Это интервью – приговор Путину и российской властной верхушке, которые совершили агрессию против моей страны", – сказал Гордон.

Но оказалось, что не всем понравилась идея взять интервью у одного из лидера боевиков, который убивал украинских граждан на территории Украины, и ночью под офис издания "Гордон" на Подоле пришла группа молодых людей с фаерами. Они расписали плакаты на входе в здание и написали ругательства на асфальте.

Фото: соцсети

Позже Дмитрий Гордон записал видеообращение в котором заявил, что тем, кто "писал, что я разгоняю "зраду"; всем, кто призывал меня убить, распять и сжечь, будет стыдно". А интервью с Поклонской и Гиркиным были сделаны не просто так, а "в содружестве с украинскими спецслужбами".

И пошел на это Гордон, потому что "до этого момента "никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с их участием на территории Украины". Также он утверждает, что "флешки с материалами из этих интервью находятся в Гааге, и эти показания станут одними из основных свидетельств на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе".

Напоследок Дмитрий Гордон потребовал извинений от тех, кто обвинял его в подыгрывании пророссийским силам. И потребовал убраться у его офиса тех, кто пришел туда ночью. И сделать это до девяти утра 19 мая. И хоть он сначала утверждал, что на акцию пришли "неопознанные объекты", то потом заявил, что все, кто участвовал в акции, были "задокументированы".

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов уже заявил, что благодарен Дмитрию Гордону за интервью с бывшим главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым). "Каждый выполняет свою работу. Журналист берет интервью, а я, как прокурор, отвечающий за расследование военных преступлений, анализирую сказанное и исследую факты. Поэтому в данном случае могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал Мамедов.

Высказал свое мнение об интервью и Игорь Смешко – экс-глава военной разведки и Службы безопасности Украины, начальником штаба которого был Дмитрий Гордон на президентских выборах. "Насколько мне известно, Дмитрия Гордона попросили о серии интервью с людьми, которые представляют интерес для международного правосудия в связи с аннексией Крыма, трагедией со сбитым самолетом рейса МН17 и войной на Донбассе", – заявил Смешко. И отметил, что это "нормальная международная практика".

В СБУ по поводу двух последних интервью Гордона высказались коротко: "изучаем".

Многие еще до объяснений Гордона высказались на тему его "гостя" и заявили, что это и есть свобода слова. И ранее в истории уже бывали подобные прецеденты, когда интервью брали у Усамы-бен-Ладена или условного Гитлера. Мол, как еще узнать врага, если с ним не поговорить?

Прозвучали и претензии к тому, как прошло четырехчасовое интервью. Признавая право журналиста на интервью даже с боевиком и убийцей, некоторые пользователи заявили, что оно выглядело не столько обличающим, сколько заискивающим. Мол, улыбаться и льстить врагам нельзя, а Гиркин так и не раскололся и выглядел убедительнее, чем Гордон.

Другие заявили, что ценность интервью сильно преувеличена, как для украинских спецслужб и Гааги, так и для заполнения пробелов в знаниях о том, что происходило на Донбассе шесть лет назад. Некторые прямо указали на то, что Гиркин болтлив и часто давал интервью, так что ценность именно этой четырехчасовой беседы явно не так высока, как заявляет Гордон.

Некоторые блогеры и пользователи фб выразили мнение, что подобные интервью "легализируют" боевиков, террористов и убийц. А когда их на откровенный разговор вызывает журналист и ведет беседу в практически дружественном ключе, отпуская умеренные комплименты, то это никак не помогает делу борьбы с российской агрессией в Украине.

Некоторые блогеры еще до заявления Гордона и замгенпрокурора строили предположения, что это какой-то сложный план спецслужб. Ведь и ранее СБУ утверждала, что Гиркин служил в Главном разведывательном управлении Генштаба вооруженных сил Российской Федерации, но, правда, сам Гиркин эту информацию опровергал. И если Гиркин и правда связан со спецслужбами, то стоит ждать известий о его "ликвидации".

В итоге интервью Гордона на его Youtube-канале набрало куда меньше "лайков", чем "дизлайков", что может указывать на то, что идея поговорить по душам с боевиком, убивавшем украинцев, все таки не нашла поддержки у зрителей.

Справка от Фокуса: Игорь Гиркин родился в 1970 году в Москве. В 1992 году окончил Московский государственный историко-архивный институт, но по специальности не работал. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал местных жителей и, возможно, имел отношение к их убийству.

В апреле 2014 года после участия в оккупации Крыма Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине и является одним из четырех обвиняемых по делу о сбитом малайзийском Боинге над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС, США и ряда других стран мира.