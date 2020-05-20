"Есть ощущение, что он жертва". Гордон после Гиркина хочет взять интервью у Януковича

Журналист заявил, что интервью с беглым президентом будет очень интересным

После скандальных интервью с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской журналист Дмитрий Гордон заявил, что беглый президент Виктор Янукович "очень хочет дать ему интервью" .

Об этом он заявил в эфире телеканала 24 Украина.

"Мне кажется, что Виктор Федорович Янукович очень хочет дать мне интервью. О чем у меня есть косвенные подтверждения и доказательства и я думаю, что наше интервью с Виктором Федоровичем будет очень интересным", – сказал Гордон.

Он добавил, что, по его мнению, Виктор Янукович является жертвой обстоятельств.

"Потому что я думаю, что Виктор Янукович – жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации, и я хотел бы с ним об этом поговорить", – сказал Гордон.

На просьбу поговорить об этом подробнее, Гордон ответил: "Не могу".

Как ранее сообщал Фокус:

18 мая Дмитрий Гордон взял интервью у российского террориста Игоря Гиркина. До этого он пообщался с Поклонской. Вчера в СБУ заявили, что проверят интервью. Сам Гордон сообщил, что брал интервью у Гиркина при содействии спецслужб, а флешки отправил в Гаагу.

В СБУ сообщили, что Дмитрий Гордон сам инициировал интервью с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской.