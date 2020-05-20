Из-за тендерных троллей мы теряем 24 млн гривен в день, – глава Укравтодора Кубраков

По словам главы Укравтодора, группа компаний Араика Амирханяна блокирует строительство дорог

Значительная часть тендеров на строительство и ремонт дорог находится на обжаловании в Антимонопольном комитете из-за действий так называемых "тендерных троллей". О том, сколько теряет отрасль из-за действий недобросовестных конкурентов, в интервью РБК-Украина рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков.

Дорожная отрасль в этом году будет профинансирована на рекордную сумму – более 100 млрд грн. Укравтодор уже заключил договоры на 70,8 млрд грн, в тендерных процедурах находятся 33,5 млрд, из них 10 млрд грн обжалуются в АМКУ, что не только замедляет процесс ремонта дорог, но и создает убытки для государства.

"Наш Дорожный исследовательский институт делал расчеты на заказ дорожной ассоциации. По их данным за один день задержки старта строительных работ экономика теряет 24 млн грн убытков. Из 10 млрд около 6 – заблокированы группой компаний Араика Амирханяна. Тендерный троллинг превращается в тендерный шантаж. В результате налогоплательщики теряют шанс на хорошие дороги и свои деньги", – сообщил Кубраков.

По его словам, Амирханян недавно незаконно проник в здание Укравтодора, напугав сотрудников и взломав дверь.

"Очень надеюсь, что с этими вопросами в ближайшее время разберутся правоохранительные органы", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Укравтодора Александр Кубраков заявил, что в 2020 году на ремонт и строительство дорог потратят около 10% украинского госбюджета.

"Укравтодор" планирует отказаться от практики "ямочного" ремонта дорог, на котором легче "резать" ресурсы.