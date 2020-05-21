Обучение в классах и дистанционно: в МОН рассказали, как будут работать школы с сентября
2020-05-21 11:05:09
Учебный год начнется с повторного прохождения материала, изучавшегося в период карантина
В новом учебном году в школах продолжат применять дистанционное обучение, на основе индивидуального подхода будет пройден тот материал, изучение которого по программе пришлось на период карантина. Об этом сказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в программе "Завтрак с 1 + 1".
"Технологии дистанционного обучения будут больше использоваться в школе, думаю, мы перейдем к смешанному формату обучения. Будут сочетаться классно-урочная система и дистанционное обучения", – пояснила Мандзий.
До конца июня в школы будут направлены соответствующие рекомендации, чтобы учителя и школы могли спланировать структуру следующего учебного года.
"Будет и так называемое корректирующее обучение. Учителя выяснят, как ученики усвоили материал за период карантина. После этого, на индивидуальной основе для каждого класса и учителя предпримут корректирующие меры", – пояснила руководитель МОН.
Министерство не устанавливает сроки такой коррекции, но все-таки предполагает провести ее за сентябрь.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки с 11 предметов, которые по расписанию транслируют украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.
- 6 апреля почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно "Всеукраинскую школу онлайн".
- Самым популярным предметом образовательного проекта "Всеукраинская школа онлайн" стал английский язык. Также зрители интересуются математикой и украинским языком.