Кличко: транспорт в Киеве заработает в обычном режиме 23 мая, метро — 25 мая

С 1 июня в столице откроют пляжи

В Киеве с 23 мая заработает наземный общественный транспорт, а 25 мая состоится запуск метро. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко

"С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт: автобусы, трамваи, троллейбусы. С 25 мая будет восстановлена работа метрополитена", - заявил он.

Также с 23 мая начнут работу магазины площадью до 1000 кв м, откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях

С 25 мая будет восстановлена работа метрополитена.

Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

Решение, о дате открытия крупных торговых центров КГГА примет после запуска метро.

С 1 июня заработают детские сады и школы для выпускников, которые сдают ВНО, а также заведения профтехобразования и вузы. Также возобновят работу фитнесс-центры и спортзалы, но бассейны останутся закрытыми.

Также с 1 июня открою пляжи.

При этом Кличко подчеркнул, что смягчения карантина будет происходить при благоприятном развитии эпидемической ситуации.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 20 мая в Украине подтверждено 19 230 случаев COVID-19, 5595 человек выздоровели, 564 умерли. За сутки лабораторно подтверждено 354 новых случая.