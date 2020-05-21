Экс-глава МИД Кожара внес за себя залог и вышел из СИЗО, – дочь убитого Старицкого

По словам Екатерины Старицкой, Кожаре 18 мая снизили залог с 14 млн грн до 2,1 млн грн. Сегодня подана апелляция на это решение суда

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве человека в своем же доме, вышел из СИЗО под залог.

Об этом в Facebook сообщила дочь убитого Сергея Старицкого Екатерина Старицкая.

Также Старицкая сообщила, что 18 мая Кажоре уменьшили залог до 2,1 млн грн, а сегодня он внес необходимую сумму и вышел на свободу.

"Сегодня подана апелляция по решению о снижении залога", – добавила дочь убитого.

27 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Кожару с залогом в 14 млн грн. Арест ему установили до 25 мая.

По данным УП, Кожара все еще находится в СИЗО. Залог ему Шевченковский райсуд действительно снизил 18 мая.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 21 февраля в доме Кожары, в селе Чайки под Киевом, погиб предприниматель Сергей Старицкий.