Экс-глава МИД Кожара внес за себя залог и вышел из СИЗО, – дочь убитого Старицкого
2020-05-21 17:16:32
По словам Екатерины Старицкой, Кожаре 18 мая снизили залог с 14 млн грн до 2,1 млн грн. Сегодня подана апелляция на это решение суда
Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве человека в своем же доме, вышел из СИЗО под залог.
Об этом в Facebook сообщила дочь убитого Сергея Старицкого Екатерина Старицкая.
Также Старицкая сообщила, что 18 мая Кажоре уменьшили залог до 2,1 млн грн, а сегодня он внес необходимую сумму и вышел на свободу.
"Сегодня подана апелляция по решению о снижении залога", – добавила дочь убитого.
27 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Кожару с залогом в 14 млн грн. Арест ему установили до 25 мая.
По данным УП, Кожара все еще находится в СИЗО. Залог ему Шевченковский райсуд действительно снизил 18 мая.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 21 февраля в доме Кожары, в селе Чайки под Киевом, погиб предприниматель Сергей Старицкий.
- 25 марта правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.
- 26 марта жена Леонида Кожары призналась в убийстве экс-руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Позже Козерод обвинили в ложных показаниях и в результате отпустили под личное обязательство.