"Козлина ты дурная": Андрей Богдан пришел в Киевский зоопарк и чуть не подрался с животным
2020-05-25 17:13:32
Зоопарк открылся только 23 мая после долгого ремонта и реконструкции
Экс-главу Офиса президента Украины Андрея Богдана заметили в Киевском зоопарке, когда общался в контактной зоне с козами. Богдан назвал животное "козлиной дурной" и дал ему по рогам. Видеоролик опубликовал киевский журналист Роман Сухан.
Киевский зоопарк открыли после реконструкции 23 мая и туда немедленно выстроились очереди из желающих посмотреть на животных. Одним из них оказался бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который пришел в зоопарк с собачкой и, видимо, с семьей. Напомним, Богдан разведен, у него четыре дочери.
Ролик был записан в контактном отделе зоопарка, где все желающие могут покормить и погладить животных. Правда, во время общения с одним из козлов у Богдана возник конфликт. Животное выхватило целый стакан с овощами у ребенка, который стоял близко к ограде, после чего Богдан схватил козла за ухо и заставил вернуть стакан ребенку. Затем экс-глава ОП щелкнул животному по уху со словами "Козлина ты дурная".
Козлик на бывшего чиновника не обиделся и тот тоже был настроен благодушно. Фотографировался с животными и даже пытался на одном из них прокатить своего песика, которого держал в руках все это время.
Стоит отметить, что зоопарк после открытия посетили сотни людей. И далеко не все они соблюдали социальную дистанцию и носили маски. Пренебрег карантинными правилами и Андрей Богдан.
Очередь в Киевский зоопарк в день открытия/Фото: Gennadiy Kiria
Как ранее писал Фокус:
- 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака. До этого он занимал должность помощника президента.
- Экс-руководитель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Богдан опубликовал первый после своего увольнения пост в Facebook на тему своей бывшей работы. Бывший член команды президента Зеленского считает, что его деятельность на посту главы ОП была успешной. "Мы пришли в политику в тяжелые времена. Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а дальше мы победили", – написал Богдан.