"Козлина ты дурная": Андрей Богдан пришел в Киевский зоопарк и чуть не подрался с животным

Зоопарк открылся только 23 мая после долгого ремонта и реконструкции

Экс-главу Офиса президента Украины Андрея Богдана заметили в Киевском зоопарке, когда общался в контактной зоне с козами. Богдан назвал животное "козлиной дурной" и дал ему по рогам. Видеоролик опубликовал киевский журналист Роман Сухан.

Киевский зоопарк открыли после реконструкции 23 мая и туда немедленно выстроились очереди из желающих посмотреть на животных. Одним из них оказался бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который пришел в зоопарк с собачкой и, видимо, с семьей. Напомним, Богдан разведен, у него четыре дочери.

Ролик был записан в контактном отделе зоопарка, где все желающие могут покормить и погладить животных. Правда, во время общения с одним из козлов у Богдана возник конфликт. Животное выхватило целый стакан с овощами у ребенка, который стоял близко к ограде, после чего Богдан схватил козла за ухо и заставил вернуть стакан ребенку. Затем экс-глава ОП щелкнул животному по уху со словами "Козлина ты дурная".

Козлик на бывшего чиновника не обиделся и тот тоже был настроен благодушно. Фотографировался с животными и даже пытался на одном из них прокатить своего песика, которого держал в руках все это время.

Стоит отметить, что зоопарк после открытия посетили сотни людей. И далеко не все они соблюдали социальную дистанцию и носили маски. Пренебрег карантинными правилами и Андрей Богдан.

Очередь в Киевский зоопарк в день открытия/Фото: Gennadiy Kiria

Как ранее писал Фокус:

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака. До этого он занимал должность помощника президента.