СМИ узнали о жертве насильников в Кагарлыке: не работает и воспитывает ребенка с инвалидностью

На лечение ребенка 26-летней Нели односельчане собирали деньги

26-летнюю девушку, которую недавно избили и изнасиловали в отделении полиции в Кагарлыке, зовут Неля. Она живет в селе Ставы и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью.

Об этом рассказала односельчанка жертвы, передает ТСН.ua.

"В селе ее хорошо знают, поскольку она воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью, на лечение которого люди собирали деньги. Сельский голова также помогал. Нигде она не работает, потому что ухаживает за ребенком. Сейчас Неля уже не в больнице, а, как говорят люди, поехала в Киев в полицию давать показания", – сообщила женщина.

Односельчанка добавила, что в полицию в Кагарлык Нелю вызвали по делу с кражей, которая произошла в магазине в селе. Вроде как та была свидетелем этой кражи.

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.

Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив.

Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию.