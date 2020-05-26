В Виннице за три месяца и 6 млн грн хотят построить лабораторию для тестирования на COVID-19

В лаборатории будут проводить ИФА-тесты, которые должны снизить нагрузку на ПЦР-тестирование. После эпидемии лабораторию планируют использовать для диагностики других заболеваний

В Виннице, на территории городского лечебно-диагностического центра, построят муниципальную ПЦР и ИФА-лабораторию. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Винницкого горсовета, передает УНН.

Строительство лаборатории оценивают в 6 млн грн. Реализация проекта может занять приблизительно 3 месяца.

В лаборатории будут делать ПЦР-тесты на коронавирус и проводить исследование на наличие в организме антител к COVID-19 (ИФА-тестирование).

Предполагается, что за одну смену в лаборатории смогут проводить 30 ПЦР-тестов и 570 ИФА-исследований. После эпидемии коронавируса лабораторию планируют использовать для диагностики других заболеваний.

В Центре общественного здоровья ранее рассказывали, что ИФА-тестирование может помочь снизить нагрузку на ПЦР-тестирование.

При ИФА-тестировании анализируется сыроватка крови, а не сама кровь (как в случае с экспресс-тестами) и не материалы мазков (как при ПЦР-тестировании).

Суть такого тестирования заключается в выявлении антител к коронавирусу, т.е. определяется имунная реакция на вирус. ПЦР-тесты, в свою очередь, определяют вирус (его генетический материал). Поэтому положительный результат ИФА-теста может быть основанием для проведения ПЦР-теста.

В то же время, в ЦОЗ отмечают, что ПЦР-тестирование остается единственным видом исследования, который дает основания для того, чтобы поставить диагноз COVID-19.

Вчера, 25 мая, в Виннице жаловались на стремительный рост новых случаев коронавируса после майских праздников. Также в местном горсовете отмечали, что при сохранении такой тенденции, город может вернуться к полноценному карантину.

Как ранее сообщал Фокус:

24 апреля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Украина может стать пятой страной в мире, в которой запустят массовую диагностику на антитела к коронавирусу – ИФА-тестирование.

Глава Минздрава Максим Степанов 15 мая сообщил президенту Владимиру Зеленскому о том, что ведомство готовится утвердить алгоритм массового тестирования на антитела к коронавирусу.