Статистика коронавируса в Украине на 27 мая: выздоровели уже почти 8 тыс. человек

2020-05-27 09:31:00

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За последние сутки от COVID-19 выздоровели 420 пациентов, а зафиксировано случаев болезни – 321

По состоянию на утро 27 мая в Украине подтверждено 21 905 случая COVID-19, из них 7995 выздоровели, 658 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 321 новых случаев болезни.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 420 пациентов и 14 умерли.

За сутки провели 9412 ПЦР-тестов. Всего в Украине исследовано 312532 образца методом ПЦР.

В общем заболели 1595 детей и 4241 медик. На амбулаторном лечении 15 074 пациентов, из них 1331 ребенок и 3447 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6831 человек, из них 264 ребенка и 794 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

  • Винницкая обл. - 932 заболевших
  • Волынская обл. - 814
  • Днепропетровская обл. - 905
  • Донецкая обл. - 155 
  • Житомирская обл. - 660
  • Закарпатская обл. - 1104
  • Запорожская обл. - 420
  • Ивано-Франковская обл. - 1327
  • Киев - 2739
  • Киевская обл. - 1474
  • Кировоградская обл. - 489
  • Луганская обл. - 45
  • Львовская обл. - 1443
  • Николаевская обл. - 281
  • Одесская обл. - 853
  • Полтавская обл. - 267
  • Ровенская обл. - 1514
  • Сумская обл. - 166
  • Тернопольская обл. - 1126
  • Харьковская обл. - 959
  • Херсонская обл. - 177
  • Хмельницкая обл. - 381
  • Черкасская обл. - 393
  • Черновицкая обл. - 3144
  • Черниговская обл. - 137

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Черновицкой (43), Ровенской (39) и Львовской (38) областях. Кроме того, больше всего людей в сутки выздоровели в Ровенской (52) и Закарпатской областях (41), а также в Киеве (49).

Не выявили новых случаев в пяти областях: Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской и Херсонской.

Как ранее сообщал Фокус:

  • С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).
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