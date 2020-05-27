Строить развязки в Киеве – бесполезно. Нужно пересаживать автомобилистов на велосипеды, – зам Кличко

Улучшение условий для автомобилистов приведет к увеличению количества самих автомобилистов. Поэтому власти Киева задались целью пересадить 500 тыс. автомобилистов на общественный транспорт и велосипеды

Одна из задач властей Киева – пересадить 500 тыс. автомобилистов на общественный транспорт и велосипеды. Об этом рассказал заммэра Киева Максим Бахматов, передает ЭП.

"Наша задача – сделать так, чтобы 500 тыс. владельцев личного автотранспорта пересели на общественный транспорт и велосипеды, начинали ходить пешком", – говорит Бахматов.

В мэрии объясняют – строительство новых развязок и расширение дорог не поможет избавиться от киевских заторов, ведь улучшение условий для автомобилистов приведет к увеличению количества самих автомобилистов.

Поэтому у Кличко предлагают другой путь: сделать общественный транспорт быстрым и комфортным. При этом, Бахматов отмечает, что по статистике 70% перемещений по Киеву происходит как раз на общественном транспорте.

"Мы освободили выделенные полосы и теперь общественный транспорт передвигается в два раза быстрее, чем частный... Нужно увеличивать количество троллейбусов, автобусов и трамваев. Необходимое для Киева количество обойдется в 1,5 млрд евро", – добавил Бахматов.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце февраля 2020 года Кличко говорил, что для Киева разрабатывается новая схема движения общественного транспорта, в которой будут учтены возможности удобных пересадок с одного вида транспорта на другой.

Также он отмечаел, что в этом году Киев закупит 273 современных автобуса. За несколько последних лет город уже купил почти 300 единиц общественного транспорта.