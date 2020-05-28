Без строгого карантина. Ляшко обещает изменить стратегию борьбы с COVID-19 во время второй волны
2020-05-28 23:10:00
При этом, важно предотвратить наслоение разных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе, говорят в МОЗ
Если вторая волна коронавируса в Украине все же будет, стратегия борьбы с заболеванием будет совсем другой. Об этом в эфире телеканала Прямой рассказал главный санврач Виктор Ляшко.
"Никто не знает, будет ли вторая волна осенью, но готовиться к ней нужно... Она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний", – говорит он.
Поэтому, по словам Ляшко, нужно предотвратить наслоение разных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе. Главный санврач также добавил, что в этот раз Украине повезло, потому что карантин свел на нет распространение гриппа.
Также Ляшко говорит, что даже в случае второй волны коронавируса, есть вариант, при котором строгий карантин вводить не будут.
"Мы должны готовить систему здравоохранения, чтобы не вводить тотальный карантин. Предыдущий опыт оценят эксперты и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- По состоянию на утро 28 мая, за минувшие сутки в стране обнаружили 477 новых случаев болезни. При этом, 24 мая прирост составил 259 случаев COVID-19. 26 мая был зафиксирован 321 случай коронавируса, 25 мая – 339.
- 19 мая главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что Украина еще находится на "плато" заболеваемости. 27 мая он заявил, что, по прогнозам Миздрава, 22 июня впервые не будет зафиксировано новых случаев заражения в стране.