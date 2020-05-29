В полицию обратилась киевлянка и сообщила об исчезновении ее 44-летнего мужа

В Киеве полицейские задержали двоих мужчин, которые убили рыбака и угнали его автомобиль, чтобы расплатиться с долгами по кредиту.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

В полиции рассказали, что несколько дней назад к ним обратилась киевлянка и сообщила об исчезновении ее 44-летнего мужа. Он поехал на своей машине на рыбалку и не вернулся, телефон был выключен.

"Мы отследили, что машина находится на территории Киевской области. Однако, когда показали жене фото их иномарки, она сказала, что за рулем находился не ее муж. Тогда мы установили личность водителя и опросили его. Он сообщил, что "Опель" купил несколько дней назад у товарища за 1800 долларов", – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Позже полицейские разыскали человека, который продавал машину, и вышли на след двух мужчин. Они оказались причастными не только к продаже иномарки, но и к исчезновению ее владельца.

Полиция установила, что злоумышленники намеренно выбрали безлюдное место. Увидев рыбака с автомобилем, они ударили его ножом в спину и шею и утопили.

Потом они перенесли тело в его же машину, вывезли на пустырь и закопали в заранее подготовленной яме. За полученные от продажи авто средства злоумышленники погасили свои кредиты.

В настоящее время оба злоумышленника задержаны. Ими оказались уроженец Луганской области, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства.

Задержанным грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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