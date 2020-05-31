Два родных города: Зеленский рассказал о кофе в Киеве и борще – в Кривом Роге

Президент Владимир Зеленский поздравил с жителей Киева и Кривого Рога, которые 31 июля в этом году отмечают день города. Об этом он написал в Telegram.

"В эти выходные отмечают свои дни рождения два моих родных города. Первому исполняется 1538. Второй – немного моложе. Ему 245. Это Киев и Кривой Рог. Возможно ли их сравнивать? Нет. Это все равно, что выбирать, кого ты любишь больше – маму или папу", – отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что родился в Кривом Роге, но именно в Киеве стал тем, кем есть.

"Кривой Рог подарил первых друзей и первую любовь. И все мы вместе оказались в Киеве, который сделал и дружбу, и любовь только крепче. В Кривом Роге родилась моя дочь. В Киеве родился мой сын. В Киеве – самый душистый кофе. В Кривом – вкусный мамин борщ", – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что два города объединяет то, что в них живут "невероятные, талантливые, смелые, светлые и добрые люди, как и во всей нашей Украины".

С днем городом киевлян поздравил и мэр Виталий Кличко. При этом сделал это он вместе с Арнольдом Шварцнегером.

Кличко опубликовал в Facebook видео с видами Киева, на котором жители города напевают песню "Як тебе не любити, Києве мій!". Учит словам песни мэр и Шварцнегера, в итоге голливудский актер также произносит "Як тебе не любити, Києве мій!".

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Киеве в этом году отменили все массовые праздничные мероприятия по случая дня города.

Как ранее сообщал Фокус:

На прошлой неделе в Киеве вдоль Крещатика высадили 50 кустов можжевельника. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что это временное явление, а традиционные каштаны займут свое место после реконструкции главной улицы столицы в следующем году.