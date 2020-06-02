"Минер" моста Метро хотел привлечь внимание к своим проблемам, – прокуратура

В Дарницкий райсуд Киева готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения

"Минер" моста Метро объяснил свой поступок попыткой привлечь внимание к проблемам в его жизни.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Со слов задержанного, указанные действия он совершил с целью привлечения внимания к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили. В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Сейчас в Днепровский районный суд Киева готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре напомнили, что правонарушителем оказался житель Киевской области, 1988 года рождения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что ходатайство об избрании меры пресечения прокуратура планирует внести 3 июня.

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