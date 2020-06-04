После скрининга и в маске: в "Борисполе" рассказали о новых правилах пользования аэропортом

В Международном аэропорту "Борисполь" рассказали, каких правил придется придерживаться пассажирам после возобновления внутреннего авиасообщения завтра, 5 июня.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"В пятницу, 5 июня, начнется восстановление внутреннего авиасообщения в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №435 от 3 июня 2020 года. На этот день запланировано 2 авиарейса: Киев-Днепр - Wind Rose - 7W105 и Киев-Одесса-Международные авиалинии Украины - PS1053", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D.

"Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал не будут допускаться. Важно! На въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Национальной полиции, на котором полицейские осуществляют температурный скрининг. Просим пассажиров обращать внимание и следовать знакам дорожного движения и с запасом планировать свое время на дорогу до аэропорта – возможны пробки", – говорится в сообщении.

Отметим, новые этапы смягчения ограничений запланированы на 5 и 15 июня – это будут уже четвертый и пятый шаги Украины на пути выхода из карантина. В частности, с 5 июня вновь будут разрешены авиаперелеты внутри Украины.

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