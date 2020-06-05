Статистика коронавируса в Украине на 5 июня: число новых случаев немного пошло на спад
Вчера, 4 июня, сообщалось о 588 новых случаях – это был абсолютный антирекорд с начала эпидемии. Сегодня же МОЗ отчитался о 553 новых случаях
По состоянию на утро 5 июня в Украине с начала эпидемии коронавируса зафиксировано 25 964 случаев COVID-19 при 762 летальных исходах. 11 372 человека выздоровели. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
Таким образом, за сутки по Украине зафиксировано 553 новых случая коронавируса. Вчера, 4 июня, сообщалось о 588 новых случаях, что составило абсолютный антирекорд с начала эпидемии.
Сейчас на амбулаторном лечении находятся 18 124 пациентов, среди них – 4028 медиков. На госпитализации лежат 7840 человек (935 медиков). На аппарате ИВЛ – 298 человек в общем и 29 медиков в частности.
Количество проведенных ПЦР и ИФА-тестов постоянно растет: в первом случае исследован 403 551 образец, во втором – 33 826.
В Полтавской и Херсонской областях второй день подряд не фиксируют новые случаи. А в Николаевской области, после вчерашнего "затишья", сообщили сразу о 12 новых инфицированных. Среди регионов, в которых не выявили за сутки новые случаи – и Луганская область.
Лидерами по новым случаям сегодня окзались Киев (82), а также Львовская (73) и Ровенская области (57).
Статистика коронавируса по областям:
Черновицкая - 3519 заболевших (38 заболевших за сутки);
Киев - 3292 (82);
Ровенская - 1962 (57);
Львовская - 1988 (73);
Киевская - 1711 (38);
Ивано-Франковская - 1507 (16);
Закарпатская - 1280 (23);
Тернопольская - 1233 (13);
Харьковская - 1196 (30);
Винницкая - 1093 (16);
Волынская - 1008 (22);
Днепропетровская - 960 (3);
Одесская - 970 (37);
Житомирская - 855 (22);
Кировоградская - 538 (12);
Хмельницкая - 501 (4);
Запорожская - 477 (8);
Черкасская - 432 (3);
Николаевская - 307 (12);
Полтавская - 272 (-);
Черниговская - 250 (12);
Херсонская - 179 (-);
Сумская - 188 (11);
Донецкая - 195 (21);
Луганская - 51 (-).
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 июня в Тернополе отчитались о 6 новых случаях коронавируса. Всеми инфицированными оказались медики.
- Сегодня, 5 июня, возобновляются внутренние авиаперевозки. В этой связи в Международном аэропорту "Борисполь" рассказали, каких правил придется придерживаться пассажирам.