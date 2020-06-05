Статистика коронавируса в Украине на 5 июня: число новых случаев немного пошло на спад

Вчера, 4 июня, сообщалось о 588 новых случаях – это был абсолютный антирекорд с начала эпидемии. Сегодня же МОЗ отчитался о 553 новых случаях

По состоянию на утро 5 июня в Украине с начала эпидемии коронавируса зафиксировано 25 964 случаев COVID-19 при 762 летальных исходах. 11 372 человека выздоровели. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Таким образом, за сутки по Украине зафиксировано 553 новых случая коронавируса. Вчера, 4 июня, сообщалось о 588 новых случаях, что составило абсолютный антирекорд с начала эпидемии.

Сейчас на амбулаторном лечении находятся 18 124 пациентов, среди них – 4028 медиков. На госпитализации лежат 7840 человек (935 медиков). На аппарате ИВЛ – 298 человек в общем и 29 медиков в частности.

Читайте также: Конституционный Суд рассмотрит законность введенного карантина

Количество проведенных ПЦР и ИФА-тестов постоянно растет: в первом случае исследован 403 551 образец, во втором – 33 826.

В Полтавской и Херсонской областях второй день подряд не фиксируют новые случаи. А в Николаевской области, после вчерашнего "затишья", сообщили сразу о 12 новых инфицированных. Среди регионов, в которых не выявили за сутки новые случаи – и Луганская область.

Лидерами по новым случаям сегодня окзались Киев (82), а также Львовская (73) и Ровенская области (57).

Статистика коронавируса по областям:

Черновицкая - 3519 заболевших (38 заболевших за сутки);

Киев - 3292 (82);

Ровенская - 1962 (57);

Львовская - 1988 (73);

Киевская - 1711 (38);

Ивано-Франковская - 1507 (16);

Закарпатская - 1280 (23);

Тернопольская - 1233 (13);

Харьковская - 1196 (30);

Винницкая - 1093 (16);

Волынская - 1008 (22);

Днепропетровская - 960 (3);

Одесская - 970 (37);

Житомирская - 855 (22);

Кировоградская - 538 (12);

Хмельницкая - 501 (4);

Запорожская - 477 (8);

Черкасская - 432 (3);

Николаевская - 307 (12);

Полтавская - 272 (-);

Черниговская - 250 (12);

Херсонская - 179 (-);

Сумская - 188 (11);

Донецкая - 195 (21);

Луганская - 51 (-).

Как ранее сообщал Фокус:

4 июня в Тернополе отчитались о 6 новых случаях коронавируса. Всеми инфицированными оказались медики.