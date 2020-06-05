Комитет ВР рекомендует не принимать законопроект 2813 об ограничении табакокурения из-за несоответствий конвенции ВОЗ и директивам ЕС

Комитет ВР по вопросам здоровья нации на сегодняшнем заседании утвердил решение рекомендовать парламенту не принимать проект закона 2318, поскольку он не соответствует требованиям директив Евросоюза.

Напомним, что представительница партии «Слуга народа» Лада Булах вместе с другими депутатами внесла в парламент законопроект 2813, ужесточающий правила производства и продажи табачных изделий. Авторы ссылаются на Конвенцию ВОЗ по борьбе против табакокурения, но на самом деле выходят за ее рамки и создают условия для роста контрабанды, что никак не поможет здоровью нации, пишет РБК-Украина.

«Авторы законопроекта отмечают, что запреты помогут здоровью нации, ведь чем больше препятствий на пути к покупке сигарет, тем меньше будет курильщиков. Кроме того, активисты общественной организации «Життя», которых, в частности, называют лоббистами этой законодательной инициативы, говоря о том, что эти меры призваны сделать нацию здоровее, ссылаются на мировой опыт и рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табакокурения», - говорится в статье «Антитабачная инициатива: почему законопроект 2813 выходит за рамки конвенции ВОЗ».

Законопроектом предлагается поднять возраст продажи сигарет с 18 до 21 года, запретить их брендировать, продавать пачки со скошенными и округлыми краями и делать выкладку табачных изделий на прилавках.

Читайте также: В Евросоюзе и Британии запретили ментоловые сигареты

Как выяснили журналисты, Конвенция ВОЗ не содержит ни одного из этих требований.

Исследование, проведенное социологической службой InfoSapiens и вовсе показало, что внешний вид пачек сигарет имеет значение лишь для 2% курильщиков, а молодежь вообще не обращает на него внимания.

В то же время Конвенция ВОЗ содержит четкие рекомендации относительно борьбы с контрабандой и незаконным оборотом табачных изделий. Законопроект эту часть документа не учитывает, а по мнению бывшей руководительницы Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной еще и создает условия для передела рынка и замещения качественных сигарет более дешевыми контрабандными.

«Запрет на брендирование и выкладку на прилавках повлияют на выбор исключительно тех, кто уже курит, - они просто будут курить более дешевые сигареты. Эти дешевые сигареты завозятся в Украину контрабандным путем, и налоги с них не платятся», - говорит Ляпина.

Для Украины этот вопрос актуален. Эксперты предупреждают, что в этом году контрабанда может достичь 7% объема табачного рынка. Экономист Борис Кушнирук убежден, что в случае принятия законопроекта и введения запретов на выкладку и брендирование пачки их место займут контрабандные сигареты.

«Унифицированная упаковка внедрена только в 17 странах, однако ни в одной из них ее применение не привело к снижению распространенности курения выше уровня статистической погрешности. В то же время запрет брендов упростит и удешевит процесс подделки сигарет (преимущественно внутри страны). С другой стороны, незаконные табачные изделия (прежде всего, ввозимые в Украину вне таможенного контроля или с нарушением таможенного контроля из стран, где стандартизированной упаковки нет) останутся единственными брендированными сигаретами на рынке, что создаст для них дополнительное конкурентное преимущество», - считает эксперт.