Статистика коронавируса в Украине на 6 июня: прирост COVID-19 третий день превышает полтысячи
За сутки скончались 15 пациентов
По состоянию на утро 6 июня в Украине с начала эпидемии коронавируса зафиксировано 26 514 случаев COVID-19. За последние сутки диагноз подтвердили у 550 украинцев. В Украине третий день подряд суточный прирост случаев коронавируса составляет более 500. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
За сутки скончались 15 пациентов (всего – 777), выздоровели – 440 (всего – 11 812).
Всего проведено 414 542 тестирований методом ПЦР.
По данным СНБО, 5 июня больше всего случаев коронавируса подтвердили в Киеве (83), Черновицкой (66) и Львовской (65) областях.
В Херсонской и Николаевской областях COVID-19 за последние сутки не обнаружили.
Статистика по регионам:
– Винницкая область – 1166 (23);
– Волынская область – 1037 (29);
– Днепропетровская область – 965 (5);
– Донецкая область – 203 (8);
– Житомирская область – 870 (15);
– Закарпатская область – 1301 (21);
– Запорожская область – 488 11();
– Ивано-Франковская область – 1533 (26);
– Кировоградская область – 546 (8);
– г. Киев – 3375 (83);
– Киевская область – 1748 (37);
– Львовская область – 2053 (65);
– Луганская область – 52 (1);
– Николаевская область – 307 (-);
– Одесская область – 986 (16);
– Полтавская область – 273 (1);
– Ровенская область – 2014 (52);
– Сумская область – 192 (4);
– Тернопольская область – 1255 (22);
– Харьковская область – 1222 (26);
– Херсонская область – 179 (-);
– Хмельницкая область – 509 (8);
– Черновицкая область – 3585 (66);
– Черкасская область – 448 (16);
– Черниговская область – 257 (7).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июня 2020 в Центр поступило 993 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 64336 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 5 июня в Украине с начала эпидемии коронавируса было зафиксировано 25 964 случаев COVID-19 при 762 летальных исходах. 11 372 человека выздоровели.
- В Украине по состоянию на утро 4 июня подтвердили 25 411 случаев COVID-19, 747 из них – летальные. 11 042 человека выздоровели.
- По состоянию на утро 6 июня в мире от коронавируса удалось выздороветь 2 748 576 пациентам. Всего с начала пандемии зарегистрировано 6 740 023 подтвержденных случаев инфицирования.