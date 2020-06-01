Минздрав передумал. В Украине к смягчению карантина не готовы 7 областей, а не 5

Министерство обновило список регионов, в которых пока нельзя смягчать ограничения из-за коронавируса

В Министерстве здравоохранения считают, что по состоянию на 8 июня, Киев и 7 областей в стране не готовы к следующему этапу смягчения карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В министерстве считают, что ограничения, связанный с пандемией коронавируса, нельзя смягчать в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Черниговской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

Минздрав считает, что во всех перечисленных регионах слишком большое количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней.

При этом, по более ранним данным Минздрава, еще 6 июня Житомирская, Закарпатская и Черниговская области были готовы к снятию части ограничений.

Тогда говорилось, что в Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой области превышен показатель инцидентности. А в Донецкой области наблюдается недостаточный уровень тестирования на коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус: