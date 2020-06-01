В Киеве укрепили мост скобами, чтобы его ограждения не упали на дорогу

"Проведенные работы – не панацея", успокаивают в Киевавтодоре и отмечают, что капитальный ремонт моста запланирован на ближайшие годы

Ограждения одного из киевских мостов (возле ст. метро "Берестейская", на пересечении улицы Дегтяревской с проспектом Победы) связали скобами, чтобы они не упали вниз на проезжую часть. В Киевавтодоре назвали такие меры "первоочередными противоаварийными работами".

"Скобами скрепили элементы железобетонного ограждения, ведь после вибраций оно начало деформироваться. Важно предупредить любые аварийные ситуации на сооружении", – говорят коммунальщики.

Также в Киевавтодоре заверили, что "проведенные работы – не панацея", а лишь временные меры: капитальный ремонт моста обещают провести уже в ближайшие годы.

В сети уже появилось видео, на котором прохожий возмущается идеей скрепить огражения скобами и иронически говорит, что одна такая скоба обошлась городскому бюджету в миллион гривен.

"Посмотрите, куда наши люди девают свои миллионы. Вот один миллион, два миллиона… Наша власть так ремонтирует мосты, чтобы не упало людям на голову. Скажите, пожалуйста, сколько миллионов потратили на эти куски железяк?", – задает вопросом автор видео.

В Киеватодоре эти обвинения отвергают. "Информация о потраченных миллионах – не правда. Хомуты, которыми зажали элементы ограждения, стоили приблизительно 500 грн", – рассказали коммунальщики.

Как ранее сообщал Фокус:

3 марта, в Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы. И из-за этого на мосту образовался мощный водопад из кипятка.

Подобный прорыв уже случался в 2018 году. Тогда поток воды лился в Днепр несколько часов, пока течь не устранили.