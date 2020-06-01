Статистика коронавируса в Украине на 11 июня: за сутки выявили рекордные 689 случаев Covid-19
За последние сутки умер 21 пациент
По состоянию на 11 июня в Украине зарегистрировали самый большой с начала пандемии суточный показатель заболеваемости коронавирусом – 689 случаев. Всего лабораторно подтверждены 29 070 случаев Covid-19.
Об этом свидетельствуют данные ЦОЗ.
Отметим, что до этого самым высоким показателем было 588 заболевших 4 июня.
За последние сутки умер 21 пациент (сутками ранее – 23), всего скончались от Covid-19 854 украинца.
За последние сутки выздоровели 372 человека (сутками ранее – 357), всего – 13 141.
Больше всего новых случаев Covid-19 выявили во Львовской области (125), Киеве (91), Киевской (54), Ровенской (53) и Волынской (52) областях.
В Херсонской, Полтавской и Луганской областях новых случаев Covid-19 не диагностировали.
Количество выявленных случаев Covid-19 в регионах Украины:
– Черновицкая – 3793 заболевших (36 за сутки);
– Киев – 3671 (91);
– Львовская – 2414 (125);
– Ровенская – 2175 (53);
– Киевская – 1919 (54);
– Ивано-Франковская – 1649 (27);
– Закарпатская – 1471 (23);
– Харьковская – 1374 (36);
– Тернопольская – 1349 (36);
– Волынская – 1266 (52);
– Винницкая – 1236 (44);
– Одесская – 1045 (17);
– Житомирская – 992 (19);
– Днепропетровская – 981 (8);
– Кировоградская – 563 (1);
– Хмельницкая – 523 (3);
– Запорожская – 510 (8);
– Черкасская – 506 (5);
– Черниговская – 341 (21);
– Николаевская – 311 (2);
– Полтавская – 276 (0);
– Донецкая – 269 (23);
– Сумская – 203 (5);
– Херсонская – 179 (0);
– Луганская – 54 (0).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 10 июня в Украине было зафиксировано 525 новых случая COVID-19.
- По состоянию на утро 9 июня в Украине было зафиксировано 394 новых случая COVID-19.
- По состоянию на утро 8 июня в Украине было зафиксировано 463 новых случая COVID-19.
- По состоянию на утро 7 июня в Украине было зафиксировано 485 новых случая COVID-19.
- По состоянию на утро 6 июня в Украине было зафиксировано 550 новых случая COVID-19.