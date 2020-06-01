Смертность от COVID-19 вдвое ниже, чем смертность от ОРВИ и пневмоний весной 2019-го, – Opendatabot
По состоянию на 4 июня 2020 года в МОЗ говорят о 747 смертях от коронавируса с начала карантина – это в среднем 249 умерших в месяц
Госстат отказался публиковать данные о смертности в Украине во время карантина. Об этом сообщили в компании Opendatabot после получения ответа на свой запрос.
"В начале года мы обратились в Госстат с просьбой предоставить статистику по смертности в Украине, в т.ч. и от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний", – говорят в компании.
Согласно предоставленным данным, до карантина каждый месяц от болезней дыхательных путей умирали около тысячи человек, из них из-за ОРВИ и пневмонии – около 500 человек
В конце мая Opendatabot еще раз обратился в Госстат с аналогичной просьбой, но в службе ответили отказом, сказав при этом, что во время карантина они не публикуют такие данные.
"Официальные данные, обнародованные МОЗ, по состоянию на 4 июня 2020 года говорят о 747 смертях от коронавируса с начала карантина – это в среднем 249 умерших в месяц. Этот показатель вдвое меньше, в сравнении с данными о смертности от ОРВИ и пневмоний за тот же период 2019 года", – отмечают в компании.
"Для того, чтобы делать выводы об оправданности карантина, который принес значительный вред всем сферам жизни украинцев, мы должны владеть полными данными о реальных показателях смертности и их причинах", – говорит по этому поводу основатель Opendatabot Алексей Иванкин.
Ранее американский профессор сравнил в анимированном графике смертность от COVID-19 и другие причины смертей.
В комментарии к графику говорится, что коронавирус убивает больше, чем остальные причины. Для наглядности взяты некоторые факторы/причины смерти – не основные, вроде болезней сердечно-сосудистой системы, онкозаболеваний и проч.
Таким образом Перри хотел наглядно показать, что новый вирус опаснее многих других заболеваний, в том числе сезонного гриппа.
Последний раз Госстат публиковал статистику по причинам смерти в феврале. В полном объеме служба обещала опубликовать статистику (в т.ч. за январь-март 2020 года) после карантина и получения теротделами Госстата документов, которые свидетельствуют о причинах смерти.
Как ранее сообщал Фокус:
- Экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет в начале мая заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, абсолютная смертность в Украине не увеличилась. Такие выводы он сделал на основе сравнения данных по смертности за период с января по апрель 2013-2020 годы.
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По словам Дубилета, рост смертности из года в год падает. "Это объясняется сокращением населения – как по естественным причинам, так и из-за оккупации", – написал он.