Статистика коронавируса в Украине на 12 июня: второй день подряд почти 700 новых заболевших
За минувшие сутки выявили 683 новых случая Covid-19
В Украине по состоянию на утро пятницы, 12 июня, официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за минувшие сутки. Уже второй день подряд в стране фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Отмечается, что от Covid-19 в стране умерли уже 870 человек (+16 за сутки), а 13 567 пациентов (+426) полностью побороли болезнь.
Высокие показатели заболеваемости сохраняются в Киеве (3766 случаев) и в Черновицкой области (3831 случай).
Количество выявленных случаев Covid-19 в регионах Украины:
– Черновицкая область – 3831 заболевших (38 – за последние сутки);
– Киев – 3766 (95);
– Львовская – 2526 (112);
– Ровенская – 2231 (56);
– Киевская – 1931 (12);
– Ивано–Франковская – 1669 (20);
– Закарпатская – 1506 (35);
– Харьковская – 1426 (52);
– Тернопольская – 1372 (23);
– Винницкая – 1317 (81);
– Волынская – 1313 (47);
– Одесская – 1065 (20);
– Житомирская – 1013 (21);
– Днепропетровская – 983 (2);
– Кировоградская – 568 (5)
– Хмельницкая – 529 (6);
– Черкасская – 517 (11);
– Запорожская – 515 (5);
– Черниговская – 366 (25);
– Николаевская – 316 (5);
– Полтавская – 279 (1);
– Донецкая – 279 (10);
– Сумская – 204 (1);
– Херсонская – 179 (0);
– Луганская – 54 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 11 июня в Украине было зафиксировано 689 случаев Covid-19.
- По состоянию на утро 10 июня в Украине было зафиксировано 525 новых случая COVID-19.
- По состоянию на утро 9 июня в Украине было зафиксировано 394 новых случая COVID-19.
- По состоянию на утро 8 июня в Украине было зафиксировано 463 новых случая COVID-19.
- По состоянию на утро 7 июня в Украине было зафиксировано 485 новых случая COVID-19.
- По состоянию на утро 6 июня в Украине было зафиксировано 550 новых случая COVID-19.