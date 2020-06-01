Статистика коронавируса в Украине на 13 июня: за сутки – рекордные 753 новых случая
Наибольшее количество новых случаев зафиксировано во Львовской (132) и Закарпатской (77) областях
За прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 753 человек. Таким образом, общее число случаев заболевания выросло до 30 506. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
За все время по Украине зафиксировали 880 летальных исходов (10 – за прошедшие сутки) и 13 976 случаев выздоровления (409 – за прошедшие сутки).
Наибольшее количество новых случаев зафиксировано во Львовской и Закарпатской областях (132 и 77 случаев соответственно), а также в Киеве (72 случая).
При этом, во Львовской области прирост новых случаев в сравнении со статистикой на 12 июня составил 20 человек, а в Закарпатской – целых 42. В Киеве количество новых случаев и вовсе снизилось на 23.
Количество выявленных случаев COVID-19 по областям:
– Черновицкая область – 3 869 заболевших (38 – за последние сутки);
– Киев – 3 838 (72);
– Львовская – 2 658 (132); 112
– Ровенская – 2 297 (66);
– Киевская – 1 961 (30);
– Ивано–Франковская – 1 695 (26);
– Закарпатская – 1 583 (77); было 35
– Харьковская – 1 482 (56);
– Тернопольская – 1 403 (31);
– Винницкая – 1 369 (52);
– Волынская – 1 354 (41);
– Одесская – 1 081 (19);
– Житомирская – 1 032 (21);
– Днепропетровская – 990 (7);
– Кировоградская – 577 (9)
– Хмельницкая – 544 (15);
– Черкасская – 536 (19);
– Запорожская – 521 (6);
– Черниговская – 385 (19);
– Николаевская – 320 (4);
– Полтавская – 278 (1);
– Донецкая – 290 (11);
– Сумская – 208 (4);
– Херсонская – 179 (-);
– Луганская – 56 (2).
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине, по состоянию на 12 июня, уже 10 регионов не готовы к следующему этапу смягчения карантина: во всех них превышена допустимая норма инцидентности.
- С понедельника, 15 июня, Кабмин открывает пункты пропуска в международных аэропортах Украины. Также правительство утвердило новые критерии пересечения границы иностранцами.