Статистика коронавируса в Украине на 13 июня: за сутки – рекордные 753 новых случая

За прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 753 человек. Таким образом, общее число случаев заболевания выросло до 30 506. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За все время по Украине зафиксировали 880 летальных исходов (10 – за прошедшие сутки) и 13 976 случаев выздоровления (409 – за прошедшие сутки).

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано во Львовской и Закарпатской областях (132 и 77 случаев соответственно), а также в Киеве (72 случая).

При этом, во Львовской области прирост новых случаев в сравнении со статистикой на 12 июня составил 20 человек, а в Закарпатской – целых 42. В Киеве количество новых случаев и вовсе снизилось на 23.

Количество выявленных случаев COVID-19 по областям:

– Черновицкая область – 3 869 заболевших (38 – за последние сутки);

– Киев – 3 838 (72);

– Львовская – 2 658 (132); 112

– Ровенская – 2 297 (66);

– Киевская – 1 961 (30);

– Ивано–Франковская – 1 695 (26);

– Закарпатская – 1 583 (77); было 35

– Харьковская – 1 482 (56);

– Тернопольская – 1 403 (31);

– Винницкая – 1 369 (52);

– Волынская – 1 354 (41);

– Одесская – 1 081 (19);

– Житомирская – 1 032 (21);

– Днепропетровская – 990 (7);

– Кировоградская – 577 (9)

– Хмельницкая – 544 (15);

– Черкасская – 536 (19);

– Запорожская – 521 (6);

– Черниговская – 385 (19);

– Николаевская – 320 (4);

– Полтавская – 278 (1);

– Донецкая – 290 (11);

– Сумская – 208 (4);

– Херсонская – 179 (-);

– Луганская – 56 (2).

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине, по состоянию на 12 июня, уже 10 регионов не готовы к следующему этапу смягчения карантина: во всех них превышена допустимая норма инцидентности.