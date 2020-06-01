"Мыши из Госрезерва пишут для "Квартала". Проект "Дизель шоу" обвинил в плагиате "Квартал 95"

Один из свежих выпусков студии оказался похожим на номер 5-летней давности "Дизель шоу"

Украинский юмористический проект "Дизель шоу" обвинил коллег из студии "Квартал 95" в плагиате. Об этом сообщает "Дизель шоу" в Facebook.

По словам авторов проекта, речь идет о юмористическом номере, отснятом 5 лет назад.

"Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". Теперь сценарии можно не придумывать, а переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране еще никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?", – говорится в заявлении "Дизель шоу".

Юмористический проект также приводит для сравнения отрывок из своего номера за 2015 года и из свежего шоу "Квартал 95".

В свою очередь, студия "Квартал 95" пока никак не прокомментировала ситуацию.

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