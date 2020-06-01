Украинские дипломаты в США пошутили над отсутствием русского языка в меню McDonald’s в Украине

В посольстве Украины в США пошутили над отсутствием русского языка в меню заведений сети McDonald's в Украине, после того как некоторые пользователи социальных сетей посчитали это дискриминацией русскоязычного населения Украины и призвали к бойкоту ресторанов.

Об этом сообщила пресс-служба посольства в Twitter.

“Мы полностью понимаем McDonald's, названия еды на украинском языке звучат гораздо "вкуснее”, – сказано в сообщении.

В посольстве поблагодарили компанию McDonald's за твердую позицию по отношению к украинскому языку.

"Большое спасибо компании за ее твердую позицию относительно украинского языка в меню ресторанов McDonald's в Украине", – отметили в посольстве.

"Сейчас мы можем сказать: "Учите украинский с Макдональдс", – поделились своим мнением украинские дипломаты.

В свою очередь исполнительный директор международного фонда "Возрождение" в Украине Александр Сушко на своей странице в Facebook подчеркнул, что McDonald’s никогда не использовал в Украине русский язык в своих печатных и электронных материалах, а также в автоматах самообслуживания.

"А поскольку не употребляли, то не могли и удалить… Но тема “бойкота” была красиво вброшена. Вот именно так работает технология информационной войны, где провокация боевых действия в головах людей может иметь более далекие последствия, чем выстрелы из обычного оружия", – написал он.

Как ранее сообщал Фокус:

У McDonald's больше нет прав на Big Mac в ЕС. Битву против мирового гиганта выиграл "карлик" - ирландская сеть фастфуда Supermac's.