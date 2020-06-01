Украинские дипломаты в США пошутили над отсутствием русского языка в меню McDonald’s в Украине
Дипломаты уверенны, что названия еды на украинском языке звучат гораздо вкуснее
В посольстве Украины в США пошутили над отсутствием русского языка в меню заведений сети McDonald's в Украине, после того как некоторые пользователи социальных сетей посчитали это дискриминацией русскоязычного населения Украины и призвали к бойкоту ресторанов.
Об этом сообщила пресс-служба посольства в Twitter.
“Мы полностью понимаем McDonald's, названия еды на украинском языке звучат гораздо "вкуснее”, – сказано в сообщении.
В посольстве поблагодарили компанию McDonald's за твердую позицию по отношению к украинскому языку.
"Большое спасибо компании за ее твердую позицию относительно украинского языка в меню ресторанов McDonald's в Украине", – отметили в посольстве.
"Сейчас мы можем сказать: "Учите украинский с Макдональдс", – поделились своим мнением украинские дипломаты.
В свою очередь исполнительный директор международного фонда "Возрождение" в Украине Александр Сушко на своей странице в Facebook подчеркнул, что McDonald’s никогда не использовал в Украине русский язык в своих печатных и электронных материалах, а также в автоматах самообслуживания.
"А поскольку не употребляли, то не могли и удалить… Но тема “бойкота” была красиво вброшена. Вот именно так работает технология информационной войны, где провокация боевых действия в головах людей может иметь более далекие последствия, чем выстрелы из обычного оружия", – написал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- У McDonald's больше нет прав на Big Mac в ЕС. Битву против мирового гиганта выиграл "карлик" - ирландская сеть фастфуда Supermac's.
- Также McDonald's откажется от вредных пищевых добавок. Такое решение компания приняла после роста продаж наггетсов и бургеров.