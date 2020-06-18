В Киеве объявлен желтый уровень опасности: ожидается град, гроза и сильные порывы ветра

В ближашее время и до конца суток 18 июня в Киеве ожидается гроза, град и порывы ветра 15-20 м/с. Об этом предупреждают в КГГА, ссылаясь на Украинский гидрометцентр.

В связи с ухудшением погодных условий, в столице объявлен I уровень опасности (желтый).

Также Киевгордаминистрация напоминает, что во время грозы нужно выключить электроустройства, отключить от антенны телевизор, закрыть все окна и не прикасаться к металлическим входным дверям.

Если человек оказался на природе, необходимо спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев и водоемов, снять с себя металлические вещи. В лесу можно спрятаться под невысокими деревьями или в кустах.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook также пишет, что завтра, 19 июня, в Киеве ночью будет без осадков, "можно гулять и хорошо дышать". Но днем местами возможен периодичный дождь с грозой.

Температура воздуха ночью – +17-20 градусов, днем – до +30.

Как ранее сообщал Фокус:

Метеорологическое лето в 2020 году Киеве началось 5 июня с опозданием в три недели. Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.