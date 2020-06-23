Статистика коронавируса в Украине на 23 июня: 833 новых случая за сутки
По состоянию на утро 23 июня в Украине 38 074 человек заразились коронавирусом. Антилидером по общему числу заболевших COVID-19 остается Киев.
За минувшие сутки подтвердили 833 (681 сутки назад) новых случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.
За все время от коронавируса умерли 1035 человек, в том числе 23 – за последние сутки. Выздоровело 16 956 больных (+314 за сутки), 20 083 продолжают болеть.
Самое большое количество заболевших за сутки (240) вновь зарегистрировали во Львовской области. Всего коронавирус в области обнаружили у 4220 человек.
По общему количеству заболевших на первое место вышел Киев – 4429 человек.
Статистика коронавируса по регионам Украины:
- Киев – 4429 (61 за сутки);
- Черновицкая – 4419 заболевших (62);
- Львовская – 4220 (240);
- Ровенская – 3038 (75);
- Киевская – 2285 (49);
- Закарпатская – 2291 (103);
- Ивано–Франковская – 2091 (35);
- Волынская – 1894 (42);
- Харьковская – 1844 (33);
- Тернопольская – 1744 (16);
- Винницкая – 1690 (30);
- Одесская – 1333 (29);
- Житомирская – 1285 (25);
- Днепропетровская – 1049 (7);
- Кировоградская – 631 (4);
- Хмельницкая – 622 (0);
- Черкасская – 605 (2);
- Запорожская – 555 (0);
- Черниговская – 485 (5);
- Донецкая – 368 (6);
- Николаевская – 366 (0);
- Полтавская – 296 (3);
- Сумская – 263 (5);
- Херсонская – 188 (0);
- Луганская – 73 (1).
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.
- Самое большое количество заболевших за сутки 22 июня снова зарегистрировали во Львовской области - 200 человкк.