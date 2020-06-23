Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 23 июня: 833 новых случая за сутки

Статистика коронавируса в Украине на 23 июня: 833 новых случая за сутки

Фото: Украинская правда

По состоянию на утро 23 июня в Украине 38 074 человек заразились коронавирусом. Антилидером по общему числу заболевших COVID-19 остается Киев.

За минувшие сутки подтвердили 833 (681 сутки назад) новых случаев заболевания.  Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.

За все время от коронавируса умерли 1035 человек, в том числе 23 – за последние сутки. Выздоровело 16 956 больных (+314 за сутки), 20 083 продолжают болеть.

Самое большое количество заболевших за сутки (240) вновь зарегистрировали во Львовской области. Всего коронавирус в области обнаружили у 4220 человек.

По общему количеству заболевших на первое место вышел Киев – 4429 человек.

Статистика коронавируса по регионам Украины:

  • Киев – 4429 (61 за сутки);
  • Черновицкая – 4419 заболевших (62);
  • Львовская – 4220 (240);
  • Ровенская – 3038 (75);
  • Киевская – 2285 (49);
  • Закарпатская – 2291 (103);
  • Ивано–Франковская – 2091 (35);
  • Волынская – 1894 (42);
  • Харьковская – 1844 (33);
  • Тернопольская – 1744 (16);
  • Винницкая – 1690 (30);
  • Одесская – 1333 (29);
  • Житомирская – 1285 (25);
  • Днепропетровская – 1049 (7);
  • Кировоградская – 631 (4);
  • Хмельницкая – 622 (0);
  • Черкасская – 605 (2);
  • Запорожская – 555 (0);
  • Черниговская – 485 (5);
  • Донецкая – 368 (6);
  • Николаевская – 366 (0);
  • Полтавская – 296 (3);
  • Сумская – 263 (5);
  • Херсонская – 188 (0);
  • Луганская – 73 (1).

Как ранее сообщал Фокус: