Льготы за cashless. ПриватБанк предлагает предпринимателям бесплатное обслуживание терминалов для оплаты картами на все лето

Льготы за cashless. ПриватБанк предлагает предпринимателям бесплатное об...

Позиция

Как минимум 1500 грн смогут сэкономить все представители малого и микробизнеса, которые с начала июня до конца августа 2020 года впервые подключают эквайринг в ПриватБанке. Эта услуга открывает возможность принимать к оплате за товары и услуги банковские карты с помощью торговых POS-терминалов, которые банк предоставляет в аренду.

Предложив подобную инициативу ПриватБанк поддерживает малый и микробизнес, наиболее пострадавший из-за карантинных ограничений, и дает предпринимателям возможность перезапустить свое дело после вынужденного простоя с минимальными вложениями. Ведь у многих небольших предприятий сейчас ощущается острый дефицит оборотных средств и поэтому без содействия со стороны государства и социально-ответственного крупного бизнеса этот трудный период переживут далеко не все.

Легкий старт

В рамках акции ПриватБанка предприниматели освобождаются от абонплаты за POS-терминалы и использование текущего счета. В стандартных условиях за терминал нужно платить 400 грн в месяц, за обслуживание счета - 100 грн. Другие банки, которые предлагают услуги эквайринга и обслуживают счета предпринимателей, устанавливают аналогичные или более высокие тарифы.

Кроме этого в ПриватБанке в период карантина отменили комиссию за платежи в другие банки, которая ранее составляла 2 грн за каждую операцию. Эта льгота также действует до конца лета.

Воспользоватся акционным предложением смогут предприниматели, которые уже имеют любую карту ПриватБанка (бизнес или личную) и оборот по ней составляет не менее 5 тыс. грн в месяц. Для сохранения акционных условий необходимо, чтобы оборот эквайринга составлял не менее 10 тыс. грн в месяц. Выполнить такие требования вполне по силам даже микробизнесу.

Подключив эквайринг ПриватБанка предприниматель сможет принимать безналичные бесконтактные платежи с комиссией 2% за операцию. По истечении акционного периода с осени 2020 года начнет взиматься абонплата за терминал в 400 грн в месяц.

Однако, абонплату можно уменьшить подключив такие дополнительные сервисы ПриватБанка, как «Бонус Плюс», «Оплата частями» и «Мгновенная рассрочка». Скидка за каждый активный продукт составляет 100 грн. Тем временем с точки зрения клиентов возможность накопления бонусов и расчетов ими в партнерских магазинах в программе «Бонус Плюс» или покупки в рассрочку будут выглядеть как дополнительные конкурентные преимущества.

Заказать подключение эквайринга физлица-предприниматели (ФЛП) могут на сайте ПриватБанка https://privatbank.ua/business/ekvajring-skb. Для этого достаточно указать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты.

Почему cashless

В период карантина, действие которого в Украине продлили до 31 июля 2020 года, использование платежных терминалов для безналичной оплаты не только создает дополнительные удобства для покупателей или клиентов, но и защищает от риска заражения COVID-19.

Передающиеся из рук в руки денежные купюры и монеты, на поверхности которых может сохранятся коронавирус, выступают одним из источников распространения заразы. В связи с этим Национальный банк Украины еще в самом начале карантина порекомендовал гражданам и бизнесу максимально перейти на безналичные расчеты.

Действительно, в период карантина все больше украинцев предпочитают расплачиваться бесконтактно - банковскими картами или гаджетами (смартфонами, разумными часами и т.п.) при помощи сервисов Apple Pay и Google Pay.

Эту тенденцию подтверждают данные компании Mastercard, согласно которым украинцы в первом квартале 2020 года, на который пришлось начало карантина, рассчитывались бесконтактно на 7% чаще чем в предыдущем квартале. По всей видимости данные за второй квартал, в течение которого действовали карантинные ограничения, будут еще более впечатляющими.

В сложившейся ситуации предприятие без терминала проигрывает в борьбе за клиентов и создает дополнительные риски для персонала. Ведь потребители товаров или услуг при наличие альтернативы скорее пойдут к конкуренту, а не к банкомату за купюрами. Таким образом отсутствие возможности принимать безналичные платежи ведет к снижению оборотов и потере доходов.

Напротив, бесплатные терминалы ПриватБанка позволят до конца лета легко запустить удобный сервис и приобрести лояльных клиентов, для многих из которых cashless уже стал стилем жизни.

IT-шникам - бессрочные льготы

В период кризиса, который переживает украинская экономика в связи с пандемией коронавируса и карантином, ПриватБанк решил позаботится и об IT-предпринимателях и стартаперах. Для них ПриватБанк бессрочно продлил действие специальных нулевых тарифов на обслуживание и льгот на большинство других услуг банка.

Воспользоваться такой возможностью могут официально зарегистрированные ФЛП, основной вид деятельности которых относится к сфере IT (программирование, разработка программного обеспечения, работа с базами данных, дизайн и т.п.).

Чтобы подключить специальный тарифный пакет «IT Expert» существующим клиентам ПриватБанка, которые имеют карту или депозит, достаточно заполнить заявку на сайте https://bp-frames.privatbank.ua/ph_open_account_site/_login?_locale=ua#step/1. Весь процесс займет не более трех минут.

Следующий шаг

Все предприниматели, которые сотрудничают с ПриватБанком, а это более 700 тыс. ФЛП (около 70% от зарегистрированных в Украине), сегодня могут пользоваться единым банковским приложением для физлиц и предпринимателей Приват24 Next. То есть, теперь ФЛП могут решать свои бизнес-задачи в привычном интерфейсе Приват24 для физлиц. Версия этого решения для персональных компьютеров доступна по адресу https://next.privat24.ua/

"Подобное приложение, объединяющее управление личными финансами и средствами бизнеса, ПриватБанк запустил первым среди украинских банков. "Традиционно банки для обслуживания физических лиц и бизнеса используют различные сервисы - так делали раньше и мы, но еще в прошлом году поставили цель создать новый максимально простой сервис для предпринимателей по работе в Приват24 для физических лиц", - рассказывает об этом шаге руководитель направления малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергей Клюев.

В дальнейшем в Приват24 Next, по словам Клюева, постараются максимально упростить для предпринимателей работу с кредитами, депозитами, валютой, сдачей отчетов и другие операции, которые ранее были доступны только в отдельной системе Приват24 Бизнес. Кроме этого планируется облегчить возможность дистанционного взаимодействия предпринимателей со своими наемными бухгалтерами непосредственно внутри мобильного Приват24.

Чтобы сделать свои сервисы еще удобнее в ПриватБанке постоянно проводят опросы среди клиентов. Поэтому дальнейшее развитие Приват24 Next во многом будет зависеть от обратной связи с пользователями - их опыта, оценок, замечаний, пожеланий.

Старания ПриватБанка, направленные на удовлетворение потребностей клиентов, окупаются их лояльностью. По исследованиям компании GfK более 65% украинских предпринимателей считают именно ПриватБанк основным банком для своего бизнеса. Особенно динамично направление обслуживания предпринимателей развивается в последние несколько лет - с начала 2017 года активная клиентская база ПриватБанка увеличилась на более чем 200 тыс. ФЛП.