Чиновники и синоптики: главная причина потопа на Западной Украине – дожди, а не вырубка лесов

Уже почти месяц в западных областях Украины продолжаются сильные ливни. По мнению синоптиков и местных чиновников, это и стало главной причиной масштабного потопа. Подобные наводнения уже случались 50 лет назад, когда лесов было намного больше

Синоптик Наталья Диденко утверждает, что главной причиной нынешнего потопа на Западной Украине стали аномальные дожди в последние недели, а не вырубка лесов.

"Природа не может вечно может задерживать опасные процессы, независимо от лесистости. Дожди льют, с небольшими перерывами, месяц. Паводки, наводнения, к сожалению, явление для этих районов типичное", - пишет она.

В подтверждение она привела примеры мощных поводков 1969 и 1970 годов, которые также вызвали обильные осадки. А лесов в то время было намного больше.

Диденко пояснила, что над Западной Украиной в последние недели располагалась циклоническая депрессия, которую подпирали со всех сторон ячейки высокого атмосферного давления, что и стало причиной затяжных ливней.

"Никто не приветствует бездумную и варварскую вырубку карпатских лесов, здесь как раз можно много подумать, хорошо ли мы читаем предвыборные программы кандидатов, надо ли покупаться на условную гречку, новую яркую жесть на церкви и дорабатывают ли местные власти, оставляя даже перед домом сельского головы страшные ямы на дорогах", – прокомментировала она комментарии в соцсетях, что нынешняя ситуация – это возмездие природы за бездумную вырубку лесов жителями западных регионов страны.

Аналогичную причину масштабного потопа на Западной Украине назвали Фокусу в пресс-службе Днестровского бассейнового управления водных ресурсов.

"Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, очень похожа на наводнение, случившееся в 2008 году. Вырубка лесов, конечно, играет какую-то роль, но главная проблема – высокий уровень осадков. Дамбы вдоль населенных пунктов укреплены, но, если уровень воды в разы превышает допустимую норму – дамбы не выдерживают, начинаются прорывы и вода сходит на населенные пункты. Никто не виноват в этой ситуации это природные явление, стихия", – сообщили в пресс-службе.

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Глава госагентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий также считает, что нынешний потоп на Западной Украине связан с рекордными осадками, а не вырубкой карпатских лесов.

"Лес может удержать некоторое количество осадков, но не с такими объемами, какие мы наблюдаем сейчас в Карпатах. Давайте в цифрах - в среднем количество осадков в Ивано-Франковской области составило около 2,8 млрд кубометров, а лес максимально мог поглотить около 200-250 млн кубометров. Это лишь 10% от всех осадков. Значит, лес не может обуздать стихию горных рек. Лес – не дамба для предотвращения паводков и сдерживания такого количества и силы воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются рубки - это манипуляция и популизм", – сказал Заблоцкий.

По его словам, в последние годы заготовки древесины в Карпатском регионе уменьшились на 20% – с 4,2 млн кубометров в 2015 году до 3,3 млн кубометров в 2019-м. Объем незаконных рубок также снизился – с 12 тыс. кубометров в 2016 году до 3,6 тыс. кубометров в 2019-м. Он также утверждает, что с 1990 года площадь новых насаждений в среднем на 10% превышает площадь вырубки.

Госагентство со ссылкой на выводы Института экологии Карпат, Института горного лесничества и Львовского национального лесотехнического университета назвал несколько основных причин паводков:

цикличность колебания пониженной и повышенной водности

густота речной сетки

уничтожение поймы рек

чрезмерные осадки (главная причина, по мнению экспертов).

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Ивано-Франковскую область, заявил, что ситуация с паводками критическая и хуже, чем в 2008 году.