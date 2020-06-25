"Украина за семью". Противники ЛГБТ подняли на Родину-мать национальный флаг

Представители организации "Христианская молодежь" зеркально ответили на акцию ЛГБТ и подняли на монумент национальный флаг с надписью "Украина за семью"

Об этом сообщается на сайте организации Всеукраинский собор.

Акцию ЛГБТ "Христианская молодежь" назвала "особо циничным надругательством" над памятью героев Второй мировой войны. Также в организации считают, что акция "оскорбляет чувства миллионов украинцев".

"Мы за здравый смысл и считаем неприемлемым пропаганду извращений. Мы против навязывания гендерной и ЛГБТ идеологии и разрушения института семьи. Молодежь Украины – за традиционные христианские ценности", – заявил представитель организации Марк Дубовой.

На сайте Всеукраинского собора указано, что эту организацию зарегистрировали сравнительно недавно - 22 января 2019 года.

Также известно, что Собор – результат объединения Совета Евангельских Протестантских церквей Украины и Украинского Межцерковного Совета. Координатор Всеукраинского Собора – экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в "КиевПрайде" заявили, что активисты ЛГБТ-сообщества запустили дрон с радужным флагом, который завис над памятником таким образом, что создал впечатление, будто флаг закреплен на мече скульптуры.