Зеленскому за первый год 37% украинцев поставили оценки "хорошо" и "очень хорошо", – опрос

Относительное большинство опрошенных – 34% оценили деятельность президента Владимира Зеленского за первый года на "тройку" ("не плохо и не хорошо"), 28% – "довольно плохо" или "очень плохо".

Оценку украинцами первого года деятельности Зеленского и новой власти выяснял Центр Разумкова в рамках соцопроса, который проводился в апреле.

Доля тех, кто считает, что президент защищает общенациональные интересы, составила 50%, а тех, кто в придерживается мнения, что он защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения – 33%.

Как бы вы оценили в целом деятельность президента в течение первого года правления?

Считают новую власть лучше предыдущей 38%. Примерно столько же (39%) считают, что нынешняя власть существенно не отличается от предыдущей, а 16% –- что она хуже предыдущей.

При этом абсолютное большинство (63%) считают, что власть пытается улучшить ситуацию в стране. 25% считают, что власть только "имитирует усилия", и только 9% отмечают удачные действия власти.

Относительное большинство опрошенных (42%) отмечают, что общая ситуация в стране за последний год ухудшилась, 33% – что она не изменилась, а 15% – что она улучшилась.

По Вашему мнению, каким образом изменилось положение в Украине в таких сферах за последний год (по сравнению с концом апреля 2019)?

При оценке выполнения Зеленским предвыборных обещаний, чаще всего (большинство или относительное большинство) отмечают, что они вовсе не выполнены. Так, 71,5% считают, что совсем не выполнено обещание отстранения олигархов от влияния на политику, 70% – создание новых рабочих мест, 63% - установление мира на востоке Украины, 62% – борьбы с коррупцией и т.д.

Несколько лучше оценивается выполнение обещаний обновления власти: 52% считают, что она частично выполнена, а 15% – полностью выполнена.

Насколько, по вашему мнению, в настоящее время были выполнены следующие предвыборные обещания Зеленского?

Лишь 3,5% опрошенных считают, что за период своего пребывания на посту Зеленский полностью выполнит свои предвыборные обещания, 33% верят, что он выполнит большую часть обещаний, 31% – меньшую часть, 25% – что практически не выполнит .

Исследование осуществлено в рамках проекта "Год президентства Владимира Зеленского: достижения и просчеты", реализуемого при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

Оно проводилось социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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