Побито пять рекордов. Июнь в Киеве был жарче климатической нормы на 3,5 градуса

Первый месяц лета в Киеве стал рекордно жарким. По данным геофизической обсерватории, восемь дней в месяце фиксировалась максимальная температура выше +30 градусов

В Киеве в июне 2020 года было зафиксировано сразу пять температурных рекордов. Среднемесячная температура составила +21,7°С, превысив на 3,5 градуса климатическую норму. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"В Киеве с 10 по 12 июня были побиты сразу пять температурных рекордов. Восемь дней в месяце были с максимальной температурой выше +30", – говорится в сообщении.

Одними из самых холодных дней стали 2 и 3 июня, тогда минимальная температура опускалась до +5,5°С. Самым жарким днем стало 11 июня, когда воздух прогрелся до +33,3°С.

Кроме этого, на проспекте Науки, 37 в Киеве в июне выпало 68% климатической нормы осадков, что в общем составило 49 мм.

В этом году в Киеве рекордным по температуре был и март, который стал третьим в рейтинге самых теплых в столице за 140 лет. В марте в столице было установлено сразу 12 температурных рекордов.

Мартовская среднемесячная температура в Киеве составила 6,5 градусов, превысив климатическую норма на 5,8 градусов.

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