Штрафы на 31 млн грн: в МВД подвели итоги первого месяца автофиксации нарушений ПДД

В МВД утверждают, что водители стали в четыре раза реже превышать скорость на дорогах. Правоохранители также надеются, по результатам года, зафиксировать снижение смертности на дорогах

В МВД подвели итоги первого месяца фото и видеофиксации нарушений на дорогах. По данным правоохранителей, за это время нарушители ПДД заплатили 31 млн гривен штрафов. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций со СМИ МВД Артем Шевченко в Facebook.

Он отмечает, что вместе с появлением фиксации количество превышений скорости движения снизилось в четыре раза.

"Было 57880, стало 13325. Уплачено нарушителями уже 31 млн гривен. Но главное не штрафы, а профилактика нарушений. Сегодня 1 июля водители уже сбрасывают скорость вчетверо чаще, чем 1 июня. А значит есть шанс в конце года уменьшить количество погибших на дорогах, которых в прошлом году было 3454", – пишет Шевченко.

Правда, некоторые автомобилисты, с запуском системы автоматической фиксации нарушений ПДД, начали маскировать номера на своих машинах. По словам первого замглавы департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, даже несмотря на подобные попытки, ответственность за нарушения обязательно наступит.

Билошицкий отмечает, что патрульная полиция может остановить водителя за эксплуатацию авто без номерного знака или с номерным знаком, который не соответствует стандартам.

Как ранее сообща Фокус: