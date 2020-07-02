Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина будет вести переговоры с Ираном от имени всех пострадавших стран
Кроме того, согласован общий подход к межгосударственным переговорам по привлечению Ирана к ответственности за катастрофу самолета.
Украина будет вести переговоры с Ираном от имени международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Министры подписали меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Ираном. Таким образом, формализован общий подход по привлечению Ирана к ответственности за крушение украинского Boeing.
Совещательный комитет из представителей каждого члена координационной группы будет оказывать помощь Украине как спикеру группы, подчеркнули в МИД.
"Эти межгосударственные переговоры с Ираном по выплате компенсаций являются важным и необходимым шагом на пути достижения цели координационной группы. Они важны для привлечения Ирана к ответственности и выплаты полных компенсаций пострадавшим государствам и семьям жертв", – заявил Кулеба.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.
- В Иране задержали шесть человек по делу о сбитом по ошибке в январе пассажирском самолете в Тегеране.
- После нескольких месяцев задержки Иран отправил во Францию для расшифровки бортовой самописец со сбитого самолета.