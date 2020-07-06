Замсекретаря СНБО не понимает, почему в 2014-м боевики целыми вышли из Славянска и Краматорска

По словам Сергея Кривоноса, все координаты находились в руках украинских военных, но они не нанесли удара по боевикам. Экс-начальник Генштаба Виктор Муженко утверждает, что у ВСУ не было другого выбора – могли пострадать мирные жители.

Силы АТО могли ударить по колоннам боевиков, которые выходили из Славянска и Краматорска 5 июля 2014 года. Об этом в интервью Донбасс.Реалии рассказал замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.

"Имея информацию из своих источников из Славянска и Краматорска, мы понимали, что они будут выходить. Это понимание было четко сформировано между 2 и 3 июля. И уже 4 числа было понятно, что они пойдут в ночь с 4 на 5 июля", – рассказывает Кривонос.

По его словам, силы АТО активно вели разведку и давали координаты и по ночному передвижению колонны, и по дневному расположению противника в Краматорске, а потом – и по выходу колонн Гиркина из Краматорска.

"Эти координаты давались. Реализации этих координат не было", – говорит замсекретаря СНБО.

Также издание приводит слова экс-начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, который утверждает, что обстрелы колонн не велись из-за риска гибели или травмирования местных жителей.

"А если бы мы применили авиацию бомбардировочную или штурмовую? Какие могли бы быть последствия? Не понимая, кто там у нас внизу. Нас и так обвиняют во многих моментах, что бы действовали, условно говоря, неадекватно обстановке, т.е. применяли гораздо больше сил и средств, чем было нужно", – говорил он.

Также Муженко добавил, что у ВСУ к тому же была проблема с применением артиллерии. "Уже были максимальные дальности, а то и вне максимальных дальностей возможного поражения артиллерии", – уточнил он.

В ночь с 4 на 5 июля 2014 года группировка боевиков, которые захватили Славянск, смогли выйти из окружения. Сперва колонны переместились в соседний Краматорск, а оттуда направились в Донецк.

5 июля силы АТО возобновили контроль над Славянском и Краматорском.

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